Мир 14 мая 2023, 02:28 Швеция стала победителем Евровидения-2023 Певица Лорин из Швеции победила на «Евровидении» во второй раз Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Певица Лорин из Швеции заняла первое место в Евровидение-2023. Финал музыкального конкурса состоялся в Ливерпуле.Трансляция мероприятия велась на YouTube -канале Eurovision Song Contest.

Певица исполнила композицию Tattoo. По общей сумме голосов, полученных от зрителей и от жюри, Лорин смогла набрать 583 балла. Для нее это уже вторая победа на Евровидении. Первый раз ей вручили хрустальный микрофон в 2012 году.

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Второе место на Евровидени-2023 досталось Финляндии, которую представил музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha. У него 526 баллов.

В финале Евровидения выступали исполнители из 26 стран. Следующий музыкальный конкурс проведут в мае 2024 года в стране-победительнице.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее не разрешили выступит в финале конкурса Евровидение-2023. Представитель британской корпорации BBC напомнил украинским властям, что конкурс является международным шоу «для развлечения», где действует аполитичный принцип.