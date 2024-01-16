Эксклюзив 16 января 2024, 15:22 Раскрыта личность автора видео поцелуя Джигурды трусов Волочковой Джигурда заявил, что видео с Волочковой снял его бывший администратор РИА «Новости»

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Скандальное видео, на котором актер Никита Джигурд публично ласкает и целует в трусы балерину Анастасию Волочкову, снял бывший администратор артиста, который уволился в прошлом году. Об этом Джигурда заявил в комментарии «360».

Он подчеркнул, что с бывшим сотрудником разошелся не очень хорошо, но этого человека поддержала Волочкова, которая не разобралась в ситуации и встала на его защиту.

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«Обещала заработать с моим бывшим администратором огромные деньги», — заявил Джигурда.

Артист подчеркнул, что пока не знает, кто слил видео в сеть: его бывший администратор или Волочкова, но склоняется к мнению, что это его бывший сотрудник, так как балерину публикация скандальных кадров тоже возмутила.

«Я не знаю, почему богиня Волочкова решила грязно обвинить в сливе закрытой репетиции меня. Меня, который знал (и знаю) многие ее тайны. Несколько лет назад я стал единственным представителем шоу-бизнеса, который встал на ее защиту в скандале с бывшим водителем и других ее разборках», — добавил Джигурда.

Имени своего бывшего администратора артист не назвал.

Поддержка участников СВО

Никита Джигурда подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в отсутствии поддержки участников специальной военной операции. Он рассказал, что еще в прошлом году ездил в Донбасс и на передовую, где давал концерты.

Кроме того он подарил «УАЗ Патриот» командиру 95-го полка с позывным Сид, который работал на Угледарском направлении.

После увиденного в Донбассе, после общения с нашими бойцами и мирными жителями я отказался от нескольких дорогих скандальных проектов, дал пресс-конференцию, на которой призвал шоу-бизнес последовать моему примеру. Никита Джигурда актер

Он добавил, что продолжает возить гуманитарную помощь, и начавшийся скандал с видео ему совсем не нужен. По словам артиста, выгодоприобретатели — совсем другие люди. Их имена Джигурда пообещал назвать позже.

Скандальное видео

С жалобой на распространение видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой выступил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. В беседе с «360» он заявил, что представители шоу-бизнеса своим поведением ведут к расколу общества.

Он призвал арестовать Волочкову и Джигурду на 15 суток, а также запретить все их выступления и закрыть площадки, где они работали. По словам общественника, артистам нужно заниматься гуманитарными миссиями в зону проведения специальной военной операции, чтобы стать примером патриотизма для остальных.

После слива скандального видео Волочкова сначала обвинила в публикации Никиту Джигурду. Но после вышла на настоящего виновника.

Как рассказал представляющий интересы балерины адвокат Роман Попов, артистка намерена написать заявление в полицию на автора съемки заявление в полицию за нарушение права на личную жизнь. Он добавил, что сейчас этот человек живет в Прибалтике.

Джигурда пояснял, что в объектив камеры попала закрытая часть репетиции спектакля для взрослых. Он подчеркнул, что запись сделали еще в прошлом году, после чего он начал ездить в Донбасс.