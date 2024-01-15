Знаменитости 15 января 2024, 14:18 Волочковой пригрозили отменой шоу из-за слива видео с ласками Джигурды «Ветераны России» потребовали отмены шоу Волочковой после видео с Джигурдой

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Появившееся в Сети видео, где артист Никита Джигурда обнимает и целует в трусы балерину Анастасию Волочкову, возмутило участников движения «Ветераны России». Общественники потребовали отстранить балерину от работы и не допустить проведения ее шоу для детей. Об этом говорится в публикации в Telegram-канале организации.

По мнению ветеранов, такое поведение негативно скажется на воспитании детей и станет плохим примером для девочек, для которых известная балерина является образцом для подражания.

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Председатель движения и доброволец СВО Ильдар Резяпов назвал аморальным поведение Волочковой и Джигурды.

«Вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, они, по-видимому, пытаются привлечь внимание. Вот если бы они занялись сбором гуманитарной помощи для Донбасса, это было бы гораздо более правильным поступком», — заявил он.

Волочкова в беседе с Telegram-каналом Shot заявила, что за публикацией видео в открытом доступе стоит Джигурда.

«Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — подчеркнула балерина.

Джигурда своей вины не признал. В комментарии News.ru артист отметил, что в Сеть попали кадры с закрытой репетиции «спектакля для взрослых», снятых в прошлом году.

«Выставил в интернет или тот, кто снимал, или сама Анастасия Волочкова», — заявил артист.

Он напомнил, что балерина уже несколько раз сама отправляла в открытый доступ скандальные видео перед различными событиями. Он не исключил, что на этот раз балерина привлекла к себе повышенное внимание перед своим днем рождения.

На минувшей неделе балерина Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников фотографией топлес, сделанной во время отпуска на Мальдивах. Артистка предстала в кадре в одних стрингах, закрыв грудь изображением ящериц. Волочкова заявила, что публиковать подобные снимки ей позволяет хорошая фигура.