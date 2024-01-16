Знаменитости 16 января 2024, 10:52 Волочкова покажет полиции танец с Джигурдой. Балерина решила судиться с автором ролика Shot: Волочкова напишет заявление в полицию на автора видео с Джигурдой РИА «Новости»

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Балерина Анастасия Волочкова вычислила, кто опубликовал видео ее откровенного танца с артистом Никитой Джигурдой. Она напишет заявление в полицию с просьбой наказать знакомого. Адвокат Роман Попов сообщил об этом Telegram-каналу Shot.

«У меня есть информация, что данное видео сняли давно. Человек, в настоящее время находящийся в Прибалтике, нарушил право на частную жизнь», — сказал он.

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По словам защитника Анастасии Волочковой, ее знакомый снял ролик без согласия на запись и публикацию. Балерина уверена, что он сделал это из мести. Роман Попов сообщил, что в ближайшее время она обратится в полицию. Адвокат рассчитывает, что правоохранители возбудят уголовное дело по статье 137 УК России «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В интернете появилось видео, на котором балерина танцевала с Никитой Джигурдой, в какой-то момент сняла штаны, и он поцеловал ее в трусы. Сначала Анастасия Волочкова заподозрила самого артиста в публикации ролика. Он отверг обвинения, а его жена Марина Анисина заявила, что на видео другой человек.