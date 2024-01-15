Эксклюзив 15 января 2024, 16:06 Видео с поцелуем Джигурды трусов Волочковой назвали расколом общества «Ветераны России» призвали к закрытию связанных с Волочковой и Джигурдой театров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова должны понести административную ответственность после распространившегося по Сети видео, на котором артист целует трусы бывшей примы Большого театра. Об этом в комментарии «360» заявил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Он подчеркнул, что скандальные кадры стали закономерным продолжением новогодней провокации блогера Насти Ивлеевой, устроившей «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор».

Реклама

«Вместо того, чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом», — заявил Резяпов.

Общественник добавил, что Джигурду и Волочкову нужно привлечь к административной ответственности и закрыть на 15 суток, «чтобы они подумали о своей жизни». Также он призвал запретить все шоу и театры, связанные с актером и балериной, за аморальные действия, которые стали публичными.

«В первую очередь увидели несовершеннолетние. Какой пример они подают? Пусть лучше занимаются гуманитарными миссиями, показывают пример патриотизма и любви к Родине», — подытожил Резяпов.

После слива скандального видео герои переложили ответственность за публикацию друг на друга. Волочкова заявила, что скандальные кадры опубликовал Джигурда. По ее словам, это не первый раз, когда ее пытаются опорочить перед премьерным показом нового шоу.

Актер пояснил, что в Сети оказались кадры с закрытой репетиции спектакля для взрослых, снятые в прошлом году. По словам Джигурды, в интернет видео выложил оператор или Волочкова, которая таким образом напомнила о себе перед важными для нее событиями.