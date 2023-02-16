Знаменитости 16 февраля 2023, 16:44 «Можно пожалеть бедную Барбару». Польскую актрису оставили память и совесть 🤷 Политолог Коровин призвал пожалеть Барбару Брыльскую, а выводы делать о властях Польши РИА «Новости»

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Польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая роль Нади в культовом советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», выступила с очередным русофобским заявлением. «360» выяснял, что случилось с 81-летней актрисой и почему она так усердно поливает грязью народ, который любит ее почти так же, как салат оливье.

Два сапога пара

Имя Барбары Брыльской вновь замаячило в заголовках в СМИ. Звезда «Иронии судьбы» высказалась в защиту актрисы Лии Ахеджаковой и посоветовала ей бежать из страны, где «не дадут жизни проклятые Богом люди».

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Сама Ахеджакова, чье творчество недавно оскорбило россиян, предпочитает пока оставаться в России, хотя и называла ее «Родиной-уродиной».

Поймав кураж коллеги, 81-летняя гражданка Польши продолжила высказываться в том же духе. И заявила журналистам, что, мол, русские должны понять: «жить в говне, в котором они живут, нельзя».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Барбару Брыльскую, ставшую лауреатом награды глав МИД России и Польши за вклад в развитие двусторонних отношений, на церемонии чествования известных деятелей, 2010 год / РИА «Новости»

Шапокляк из Польши

Такое явление, как хайп, видимо, присуще не только 18-летним, но и 80-летним, заметил в разговоре с «360» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

«Она в общем-то давно вышедшая в тираж актриса. При этом определенная часть наиболее известных ее ролей связана с Россией», — добавил он.

Скорее всего, подобными заявлениями Брыльска решила напомнить о себе — как в Польше, так и в России. Возможно, мы наблюдаем иллюстрацию философии старухи Шапокляк из советской мультипликационной классики. Помните? «Хорошими делами прославиться нельзя».

Стереть нельзя оставить

Оскорбительные высказывания артистки вызвали бурную реакцию в российском обществе. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть память об актрисе с помощью высоких технологий.

Она показала, как благодаря нейросетям можно превратить Барбару Брыльскую в Валентину Талызину, которая и озвучивала польскую актрису в «Иронии судьбы».

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльская сделала свой выбор, назвав своих поклонников „проклятыми Богом людьми“», — написала депутат.

Но не все в Госдуме разделили такой подход. Советская и российская актриса кино, заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко назвала инициативу коллеги «убийственной» для кино.

В комментарии для «Газеты.ru» она призвала отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан и напомнила, что кинематограф — коллективное творчество, а высказывания отдельных актеров — не повод испортить произведение искусства.

Барбара Брыльска и актер В. Глинский во время приема в Георгиевском зале Кремля. VI Московский международный кинофестиваль (7–22 июля 1969 года) / РИА «Новости»

«Всегда стоит разделять продукт творчества и самого человека. Бывают хорошие актеры и музыканты, которые в своем творчестве служат неким „интерфейсом“ между бесплотным и невидимым миром, где летают музы, по вопросам, в которых плохо смыслят, несут такую дичь, что уши сворачиваются в трубочку», — объяснил «360» политолог Валерий Коровин.

Простить и пожалеть

Николай Межевич обратил внимание на другой момент. Сериал «Кухня», который он раньше смотрел «для фона», больше включать не может (очевидно, из-за поведения Дмитрия Назарова). А вот «Иронию судьбы» отменять не надо.

«То, что не могу простить соотечественнику, можно простить человеку, который представляет другую страну», — заявил Межевич.

Насчет того, продолжат ли россияне смотреть этот культовый фильм каждый Новый год, эксперт высказал предположение, что «Иронию судьбы» постигнет судьба «Волги, Волги» режиссера Григория Александрова.

«Мой дед рассказывал, что до войны его показывали каждую субботу, но потом всем надоело. Намек, я думаю, понятен?» — сказал собеседник «360».

kinopoisk.ru

Валерий Коровин, комментируя высказывания Брыльской, отметил, что нужно отдать дань эффективности польской политической системы. Ведь она обеспечивает «нужное» мнение даже тех знаменитостей, которые были сформированы в социалистической системе координат.

Видимо, в силу опасений не столько за свою судьбу, сколько за судьбу родственников, которые могут пострадать от репрессивной машины польского государства, она и несет эту дичь. Валерий Коровин

По его мнению, «бедную Барбару» можно пожалеть, но стоит сделать соответствующие выводы о современной политической системе в Польше, где давно процветает русофобия.

А что думаете вы о поведении звезды «Иронии судьбы»? Ждем ваши мнения в «Суперчате 360».