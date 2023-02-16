16 февраля 2023, 09:08
Звезда «Иронии судьбы» Брыльска заявила, что в России невозможно жить
Актриса Брыльска заявила, что в России невозможно жить
Польская актриса, 81-летняя звезда фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска заявила, что в России невозможно жить. Она назвала Омск и Новосибирск нищими городами. Об этом написал StarHit.
Главная героиня легендарной советской картины сочла, что нормально жить в России можно только в Москве и Санкт-Петербурге. Она призналась, что в Омске или Новосибирске ей даже страшно выходить из самолета.
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«Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… <…> Там везде нищета, там невозможно жить», — отметила она.
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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть Брыльскую из главного новогоднего фильма России с помощью нейросетей. Она продемонстрировала, что Брыльскую легко превратить в Валентину Талызину, которая озвучивала в фильме ее героиню — Надежду.
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