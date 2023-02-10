Культура 10 февраля 2023, 17:15 Барбару Брыльскую предложили стереть из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Депутат Госдумы Занко стерла Барбару Брыльскую из «Иронии судьбы, или С легким паром!» Кинопоиск

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Актрису Барбару Брыльскую с помощью нейросетей предложили стереть из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». С таким предложением в своем Telegram-канале выступила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльская сделала свой выбор, назвав своих поклонников „проклятыми Богом людьми“», — написала она.

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Более того, депутат показала, как с помощью нейросетей можно превратить Барбару Брыльскую в Валентину Талызину, которая, к слову, озвучила польскую актрису в «Иронии судьбы».

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Между тем театр «Современник» отменил спектакль «Игра в джин», в котором играла Лия Ахеджакова. Актриса не раз выступала против российских властей. По ее словам, ее убрали из репертуара театра по требованию «разгневанных каких-то людей».