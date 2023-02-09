Эксклюзив 09 февраля 2023, 19:24 Ахеджакнуло, или Демократия в действии Писатель Беседин: в ситуации с отменой спектаклей Ахеджаковой все вышло демократично Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле «Первый хлеб» в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра «Современник» / РИА «Новости»

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В «Современнике» отменили все постановки с участием Лии Ахеджаковой. По словам самой народной артистки России, директор театра, в котом она играла с 1977 года, назвал причиной такого решения требования «разгневанных людей» и «сделать ничего нельзя». Еще в конце февраля прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что Ахеджакова переводит деньги в поддержку ВСУ и хочет покинуть Россию. Правда, сама актриса называла подобные сообщения фейком. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» объяснил, в чем тут противоречие и лицемерие.

Далее — прямая речь.

Лия Меджидовна Ахеджакова давно стала героиней мемов. Сначала благодаря своей культовой роли в «Служебном романе» («Значит, хорошие сапоги — надо брать»), а после — благодаря вечным охам и ахам относительно происходящего в России. Высказывалась Лия Меджидовна предельно резко и после начала спецоперации на Украине.

И вот, ахеджакнуло непосредственно по ней! Театр «Современник» отменил три спектакля с участием Лии Меджидовны. Речь о показе «Игры в джин». Тут надо отметить, что Ахеджакова проработала в «Современнике» 50 лет и это был ее последний спектакль, не пользовавшийся, к слову, особым успехом.

Лия Ахеджакова в роли бабушки Нурии в спектакле «Первый хлеб» в постановке Бениамина Коца по пьесе драматурга Рината Ташимова на сцене театра «Современник» / РИА «Новости»

Как пояснил директор театра Юрий Кравец, его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. Действительно, претензий у населения накопилось немало.

Как так получилось, что люди на фронт идут и кровь проливают, а их костерят и обвиняют? Тут театрам бы за «ленточкой», наоборот, выступать.

В этой истории с Лией Меджидовной, на самом деле, есть немало граней. Слишком резкими и однозначными были ее высказывания против СВО. Меж тем спецоперацию ведет кто? Государство. Кто финансирует театр «Современник»? Государство.

Тогда есть противоречие и лицемерие даже в том, чтобы выступать против тех, кто исправно платит тебе зарплату.

Ахеджакова заявила, что после снятия спектакля «сидит и плачет». По-человечески ее жаль — любимая артистка, немолодая женщина. Однако на что рассчитывала она, говоря то, что говорила? Тем более с такой концентрацией хейта?

Это ведь, по правде сказать, черта многих современных артистов, которые, как в той пословице про рыбку, хотят поносить государство, но исправно столоваться за его счет.

Так и было на протяжении долгих лет. Однако времена медленно, скрипуче, но меняются.

Лия Ахеджакова / РИА «Новости»

Да и, в конце концов, «разгневанные письма» отправляли в театр зрители. Было немало тех, кто возмущался присутствием Ахеджаковой в спектаклях (после — в спектакле), некоторых это откровенно раздражало. Они зрители, имеют право на мнение. Точно так же, как сама Лия Меджидовна.

Все демократично. Это, кстати, еще одна черта многих артистов — считать, что их мнение выше мнения зрителей.

Да и будем откровенны — рейтинги у спектакля с участием Ахеджаковой были весьма и весьма скромные, если не сказать печальнее и жестче. Зато какой теперь политический флер!

В общем, Лия Меджидовна выбрала этот путь и прошла его до конца. Возможно, где-то она даже поняла — почувствовала, во всяком случае, точно, — что времена изменились. И ахеджакнуть может по-разному. В том числе вот так.

Слава этого мира, действительно, скоротечна. Артист работает для зрителей, а те в большинстве своем хотят совсем новых героев с другими взглядами. И, как мне видится, хотят принципиальности прежде всего.

Что, впрочем, не отменяет: для Лии Меджидовны Ахеджаковой, учитывая ее статус, можно подыскать какую-нибудь симпатичную синекуру, чуть менее публичную. И да, интуиция мне подсказывает, что так уже происходит. Вот только сцена будет поменьше.