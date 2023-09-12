Эксклюзив 12 сентября 2023, 15:24 «Остался не у дел». Отъезд Милохина назвали не связанным с призывами забрать его в армию Приемный отец Милохина: отъезд блогера не связан с призывами забрать его в армию РИА «Новости»

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Блогер и рэп-исполнитель Даня Милохин снова уехал из России не из-за призывов забрать его в армию. Об этом «360» сообщил приемный отец звезды TikTok Дмитрий Тюленев.

В начале осени Милохин, проживший около года за границей, вернулся в Россию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила забрать блогера на срочную службу в рамках осенней призывной кампании. После этого тиктокер, по словам Мизулиной, снова покинул родную страну и отправился в Дубай.

По мнению Тюленева, отъезд его приемного сына никак не связан с призывами отправить молодого человека в армию. Милохина предложили забрать на службу, не разобравшись в ситуации, отметил собеседник «360».

У него зрение -6,5, я не помню, в военном [билете] ему делали отметку или нет. В любом случае он не будет годен к службе <…> по состоянию здоровья, он же в линзах ходит. В детском доме был в очках, а потом линзы купили. Дмитрий Тюленев приемный отец Дани Милохина

Мужчина сообщил, что звезде TikTok нужна операция на глазах, но блогер пока ее не сделал. Если бы это произошло, все наверняка узнали бы из соцсетей, сказал Тюленев.

Приемный отец знаменитости также возмутился, что глава Лиги безопасного интернета не предлагала отправить Милохина в армию, когда он был лицом Сбербанка и появлялся на многих форумах страны.

«Раньше нельзя было писать об этом, была другая повестка. Сейчас повестка поменялась, и человек просто остался не у дел», — сказал Тюленев.

Реакция Милохина на призывы отправить его в армию

На новую волну критики блогер, скорее всего, отреагировал спокойно, сказал Тюленев. По его словам, тиктокер давно привык к травле, поэтому поводов для переживаний у него нет.

«Есть и поддержка. Я всегда поддержу. В любом случае мы семья, как бы ни было ему трудно, всегда есть крыша над головой, всегда есть в холодильнике что покушать. Надо прописать — пропишем, без проблем, все что надо. Будет тяжело, он прекрасно знает, что ему есть куда вернуться. <…> Я всегда буду за детей стоять горой», — заявил мужчина.

Сам Тюленев не понял, почему приемного сына начали обвинять во всех грехах. Накрашенные ногти и платья, которые носил блогер, были прописаны в контракте, пояснил собеседник. Особенно приемному отцу не понравились заявления, что Милохин должен искупить свои поступки кровью.

Он 10 лет в детском доме провел. Что ему еще искупить?! Еще куда-то его упрятать, что ли? Я просто не понимаю. Они [с братом] и так уже выстрадали свое. Дмитрий Тюленев

«Понимаю, что он, конечно, уже не ребенок, но для меня просто остается пока ребенком. Можно ему, наверное, кусочек какого-то своего счастья», — сказал мужчина.

Зачем уехал из России и вернулся

В прошлом году блогер покинул родную страну, потому что его продюсер и TikTok-дом отправились в США, объяснил приемный отец.

«Они всем сделали визы. Я так понимаю, ему визу сделали, он и уехал, потому что там, наверное, была работа какая-то намечена. Потом все, видимо, поменялось — а куда ему еще деваться? Тут уже начали его прессовать, уже начали травлю. Уехал, наверное, к друзьям, кто приютил. Ближайший, кто приютил, Моргенштерн* — уехал к нему», — рассказал Тюленев.

По словам мужчины, короткий визит тиктокера в Россию не связан с его профессиональной деятельностью. Милохин приезжал по личным причинам, касающимся близких людей, но деталями собеседник не поделился.

«Эта информация не распространяется. <…> Мне нельзя говорить», — пояснил приемный отец блогера.

Еще может поработать на благо страны

Тиктокер страдал от недостатка внимания в детском доме и сейчас старается восполнить этот дефицит, добавил Тюленев. Милохин действительно хулиганистый, поскольку у него много энергии, поэтому его нужно направлять, отметил мужчина.

Думаю, если ему предложат хорошие, нормальные, добрые проекты, без проблем он вернется и будет работать дальше. Всю свою энергию будет и на благо Родины, и все направлять. Просто были ошибки какие-то. <…> Вы все взрослые люди, дайте человеку работу, дайте нормальные проекты, будет работать. Дмитрий Тюленев

Мужчина добавил, что брата блогера Илью Милохина тоже «покрутили в шоу-бизнесе и выкинули». Теперь он сидит без работы, хотя на улицах каждый третий подросток просит его сфотографироваться.

Однако оба молодых человека способны всему научиться и принести пользу, подытожил приемный отец.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.