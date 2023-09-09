Знаменитости 09 сентября 2023, 02:54 Шаг назад. Даня Милохин вернулся в Россию Starhit: блогер Даня Милохин вернулся в Россию, не прожив за границей и года РИА «Новости»

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Скандально известный блогер Даня Милохин вернулся в Россию, проведя за границей меньше года. Музыкант опубликовал фотографии из Москвы на своей странице в социальной сети, об этом сообщило издание Starhit.

В блоге Милохин выложил фото из салона самолета, а потом из ресторана на Красной площади. Срок визита и его цель пока неизвестны. Ранее Милохин заявлял, что возвращение в Россию для него — шаг назад. Он утверждал, что на родине он снова сможет зарабатывать миллионы, вернет популярность, но это для него «слишком просто». Из России он сбежал, бросив проект «Ледовое шоу» и подставив свою партнершу Евгению Медведеву.

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За границей Милохин сидел без работы, на что он сам неоднократно жаловался. Он писал, что «зарабатывает ноль», отложенных средств у него нет. Еще несколько месяцев назад блогер не планировал возвращаться в Россию, опасаясь реакции соотечественников. За границей Милохин «отличился», среди прочих глупостей пел гимн Украины.