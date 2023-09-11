Знаменитости 11 сентября 2023, 20:13 Блогера Даню Милохина предложили отправить в армию Мизулина потребовала от Минобороны призвать блогера Милохина в армию РИА «Новости»

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Вернувшийся в Россию блогер Даня Милохин не имеет отсрочки от военной службы, поэтому во время осеннего призыва его необходимо призвать в армию. Такое обращение в адрес руководства Минобороны опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она подчеркнула, что, покинув страну, Милохин допускал негативные высказывания в адрес России, поэтому во время военной службы его можно перевоспитать в патриотическом ключе.

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«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека», — написала Мизулина.

Общественница добавила, что Милохин с оружием в руках сможет делом доказать свою верность и преданность России.

О возвращении Дани Милохина в Россию сообщило издание Starhit со ссылкой на социальные сети блогера. Как выяснили журналисты, звезда TikTok зачекинился в ресторане на Красной площади. На какой срок Милохин прилетел в Москву, пока неизвестно.

Милохин уехал из России в прошлом году. Перед этим он со скандалом покинул шоу Первого канала «Ледниковый период». Свое поведение блогер объяснил тем, что больше не видит смысла в своем дальнейшем участии.

За границей он постоянно общался с рэпером Моргенштерном*, с которым попал в аварию во время поездки на скутере на таиландском острове Пхукет, а также жаловался на постоянное отсутствие денег после миллионных заработков, которые у него были в России.

*Алишер Моргенштерн признан в России иностранным агентом.