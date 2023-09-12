Знаменитости 12 сентября 2023, 13:06 «Работаем!» Мизулина рассказала о побеге Милохина после новостей о его призыве Блогер Милохин снова улетел из России после новостей о его призыве в армию РИА «Новости»

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Блогер Даня Милохин вновь уехал из России. Об этом рассказала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, Милохин вновь улетел в Дубай. Ранее Мизулина обратилась в Минобороны с просьбой обратить внимание на вернувшегося в страну блогера, у которого нет отсрочки от армии,

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«В 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала Мизулина.

О недолгом возвращении Милохина в Россию стало известно на прошлой неделе, блогер выложил фото из салона самолета, а потом — из ресторана на Красной площади. До этого он неоднократно заявлял, что возвращение в страну для него — шаг назад, однако затем жаловался на нехватку денег и отсутствие за границей заработков.