Эксклюзив 18 ноября 2023, 18:11 «Искренне раскаялся». Правозащитники не стали подавать заявление на Гуфа Юрист Солдатов: правозащитники не стали подавать заявление в СК против Гуфа Кинопоиск

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) искренне извинился за то, что выставил в Сеть ролик, оскорбляющий чувства верующих. Поэтому правозащитники не стали подавать на него заявление в Следственный комитет, рассказал «360» инициатор обращения, генеральный директор Юридической группы «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.

Он подтвердил, что правозащитники подготовили заявление в СК, но перед его подачей узнали о ролике, в котором Гуф извинился перед верующими.

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«Так как в целом на видео он достаточно искренне раскаялся и попросил прощения у верующих, мы приняли решение не отправлять заявление в следственный комитет. Тем более он назвал себя православным. Поэтому, на наш взгляд, достаточно такого урока будет», — отметил Солдатов.

По его словам, рэпер должен осознавать, что публикация подобных роликов в Сети повлечет последствия, поскольку на известных личностей равняется в том числе молодежь.

«Но все в жизни бывает. Бывают какие-то сложные периоды жизненные. Читали, что он с зависимостью еще борется, поэтому, может быть, не проконтролировал свои действия до конца, оступился. Поэтому — в связи с извинениями, в связи с тем, что удалил видео, — решили в этом случае простить», — подчеркнул юрист.

Ранее артист опубликовал видео молитвы священнослужителей под трек «Тем, кто с нами». Из-за резонансного ролика на рэпера обрушился шквал критики. Позже музыкант удалил пост и обнародовал видео, где принес извинения за свой поступок. Он подчеркнул, что не хотел задеть чьи-то чувства.

В марте Гуф отменил концерты и корпоративы после скандала со своей супругой Юлией Королевой в Таиланде и лег в клинику на лечение. До этого рэпер опубликовал в соцсети видео бурной ссоры с женой на Пхукете.