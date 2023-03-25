Знаменитости 25 марта 2023, 14:30 Гуф после скандала с женой отменил концерты и лег в больницу — СМИ Mash: рэпер Гуф отменил концерты и корпоративы после скандала с женой Королевой Telegram

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Рэпер Гуф отменил концерты и корпоративы после скандала со своей женой Юлией Королевой в Таиланде и лег в клинику на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в окружении артиста.

По его информации, рэпер «перенервничал» и теперь пробудет в больнице до 19 мая. Его сольный концерт в Москве и несколько корпоративов отменили, но заявки на будущие выступления Гуфа по-прежнему принимают. Его менеджер отказалась от комментариев.

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Пару недель назад Гуф опубликовал в соцсети видео бурной ссоры с женой на Пхукете — судя по происходящему в кадре, он отобрал у нее паспорт и документы их маленькой дочери, чтобы они не могли улететь. Супруга плакала и угрожала вызвать полицию. А потом рэпер записал видео с признаниями в любви бывшей супруге Айзе Долматовой.

Юлия Королева рассказывала, что с артистом все относительно нормально и переживать не о чем, но на связь он в ближайшее время не выйдет.