Знаменитости 18 ноября 2023, 18:08 Рэпер Гуф извинился за пост о молитве и наркотиках Рэпер Гуф опубликовал видеозапись с извинениями за оскорбительный ролик

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Рэпер Гуф признался, что опубликовал оскорбительный ролик со священниками по случайности. Исполнитель принес свои извинения верующим и опубликовал в Instagram* видео, в котором подробно рассказал о скандальном посте.

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — отметил Гуф.

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Рэпер сообщил, что не умеет монтировать видео. Он нашел ролик в интернете и по неосторожности опубликовал его в Сети. Он заявил, что никого не хотел обидеть и удалил видеозапись после того, как разразился скандал.

Ранее музыкант опубликовал ролик, в котором священники молятся под песню об употреблении наркотиков. После этого в Сети возникла волна хейта в адрес рэпера. Участники организации «Сорок Сороков» обратились в СК с просьбой проверить Гуфа на пропаганду употребления наркотиков и наказать за оскорбление чувств верующих.

Ранее певица Вика Цыганова раскритиковала артиста Олег Газманова, который выступил на концерте в Дубае. Она выразила мнение, что решение о поездке в ОАЭ говорит о «раздвоении личности» музыканта.

*Instagram — социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.