Знаменитости 11 марта 2023, 10:32 «Давай, вызови копов». Гуф выложил ссору с женой в соцсети Рэпер Гуф выложил в соцсети видео ссоры с женой Юлией Королевой

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Рэпер Гуф выложил в соцсеть видео бурной ссоры с женой Юлией Королевой. Судя по тому, что происходит в кадре, муж забрал документы супруги и их маленькой дочери Тины, чтобы они не смогли улететь. Сейчас семья находится за границей.

«Отдай паспорт мой и моего ребенка», — плача, потребовала Юлия.

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«Почему ты должна улетать сейчас?» — отозвался Гуф за кадром.

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«Паспорт отдай», — повторила его жена.

Рэпер разразился руганью и почему-то несколько раз спросил у Юлии, где ее мать и почему его родителей не было на их свадьбе. Юлия ответила, что он сам не захотел их звать, и добавила, что из мужа «все соки выжала наркота». А потом снова залилась слезами и попросила прекратить издеваться, угрожала вызвать полицию.

«Давай, вызови копов», — спокойно «разрешил» Гуф.

Гуф уже несколько дней намекает в соцсетях на разрыв с женой, которая всего девять месяцев назад родила ему ребенка, при этом нежно отзывается о бывшей супруге, Айзе Долматовой. Публикуя поздравление подписчиц с Восьмым марта, он заявил, что главные женщины в его жизни — мать и Айза, а Юлию с дочкой не упомянул вовсе. В другом ролике назвал Юлию своей «надеюсь, не последней женой» и поблагодарил за «очередной жизненный урок».