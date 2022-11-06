Два года со смерти сатирика Жванецкого: каким его запомнили коллеги | 360°

Знаменитости 06 ноября 2022, 12:50 Говорил правду и никого не боялся. Жванецкий глазами коллег через два года после смерти Телеведущий Андрей Ургант: сатирик Жванецкий говорил правду и никого не боялся

Читать 360tv в

Ровно два года назад умер знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Несмотря на плохое самочувствие, он выходил на сцену практически до последнего и лишь за месяц до смерти объявил, что берет «отгул до конца жизни». К годовщине даты «360» попросил коллег сатирика рассказать, каким они его запомнили.

Жванецкого не стало в 86 лет. В СМИ писали, что он страдал от онкологического заболевания. В последние месяцы писатель не скрывал, что чувствует себя плохо, а с октября перестал выходить на сцену.

Реклама

Его похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек. Закрытую церемонию прощания посетили министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и другие известные люди.

Реклама

Все, кто знал Михаила Жванецкого, запомнили его ироничным, оптимистичным и самобытным.

РИА "Новости"

Смерть сатирика глубоко затронула многих знаменитостей. Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала случившееся огромной утратой. Писатель и журналист Владимир Познер рассказал, что потерял очень близкого человека. Друг и коллега умершего, юморист Евгений Петросян назвал Жванецкого человеком-эпохой, выдающимся художником и мыслителем.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в честь сатирика проникновенное стихотворение. А писатель Евгений Гришковец вспомнил, как испытал ни с чем не сравнимое «профессиональное счастье», когда читал сатирику вслух свою повесть и, едва останавливался, тот просил продолжать.

И до сих пор коллеги не могут смириться с утратой.

РИА "Новости"

«Это был огромного таланта человек, которого все ценили, любили, слова которого вошли в жизнь, язык. Жаль, что его нет», — рассказал «360» писатель-сатирик, юморист Михаил Мишин.

Он добавил, что, с другой стороны, Жванецкий «не видит того, что творится».

Телеведущий, актер Андрей Ургант признался, что ему очень не хватает Жванецкого «как собеседника и как человека, в котором, как в зеркале, отражалось то, что происходит». Ургант отметил, что всегда ориентировался на мнение сатирика и обязательно узнал бы его мнение о происходящем в мире.

«Мы с ним были в очень теплых отношениях. Редко виделись и не были друзьями, но я его обожал. Полагаю, что он так же сказал бы обо мне», — заметил актер.

Он запомнил Михаила Жванецкого как отважного правдолюба и посетовал на то, что таких людей почти нет.

Очень мало осталось людей, которые были бы гипертрофированно правдивы и искренни. Жванецкий мог себе это позволить, он никого не боялся, он говорил правду, а это огромная ответственность и невероятная привилегия. Он заслужил ее. Скорблю вместе со всем народом, его очень не хватает Андрей Ургант телеведущий, актер

Михаила Жванецкого высоко ценили при жизни. Он удостоился звания народного артиста как в России, так и на Украине, был лауреатом премии президента России. Рассказы Жванецкого давно разобраны на цитаты и не теряют своей актуальности. Люди и после смерти сатирика продолжают смотреть его выступления, восхищаться его высказываниями. На днях в Москве презентуют книгу, состоящую из афоризмов сатирика (их там более 400).

Квартиру в Одессе, где жил и работал Михаил Жванецкий, хотят превратить в музей.

РИА "Новости"

Широко известно высказывание Жванецкого: «Ничего страшного, если над тобой смеются, — гораздо хуже, когда над тобой плачут». Прошло два года, слезы высохли, но память о сатирике будет жить еще долго.