«Беру отгул до конца жизни!» Диктор Березин назвал последнее желание Жванецкого

Березин назвал Жванецкого талантом, гением, мэтром в своем жанре. Они не общались близко, потому что нелегко общаться с гением. Однако последнюю встречу диктор хорошо помнит. Накануне 2020 года Березин и Жванецкий поздравляли судей Верховного суда. Тогда сатирик сказал ему: «Все, Володя. Мой главный план — закончить все дела и пожить для себя».

Диктор тогда не поверил этим словам. Он называл Жванецкого главным «дежурным по стране», по аналогии с программой писателя, которая выходила на телевидении с 2002 года. В ответ на это сатирик рассказал о дежурствах без выходных в течение всей жизни и намерении взять отгул до конца своих дней.

Березин считал Жванецкого настоящим философом. Сатирик говорил, что обычные люди завидуют знаменитостям, думают, что вместе со славой начнется настоящая жизнь, они получат звание небожителей. Однако Жванецкий имел прямо противоположное мнение. Именно простым гражданам доступны земные радости: утром пожарили яичницу, посмотрели кино, погуляли. Люди рожают детей, выпивают-закусывают, когда им хочется. Писатель говорил, что счастье не где-то далеко, а рядом, в реальной жизни, в каждом прожитом дне.

Народный артист России, лауреат премии президента России Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Ему было 86 лет. Заслуженный артист России Борис Смолкин назвал смерть Жванецкого «потерей для мировой литературы».