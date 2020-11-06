«Очень близкий для меня человек». Познер заявил, что Жванецкий болел

Сатирик Михаил Жванецкий умер в пятницу. Точная причина смерти еще неизвестна. Однако журналист и писатель Владимир Познер рассказал «360», что артист болел.

Это очень близкий для меня человек, и я не собираюсь говорить какие-то общие слова. Он болел. <…> Не буду в это вдаваться… Владимир Познер.

Смерть сатирика подтвердил его директор, но причины раскрывать не стал. Жванецкому было 86 лет.

Ведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая в разговоре с «360» сообщила, после смерти известного сатирика ушла целая эпоха, и надо это пережить. Она также добавила, что это для всех тяжелая утрата.

В начале октября сатирик заявил, что больше не будет выступать на сцене. Тогда он сказал, что со сцены нужно уходить вовремя. Еще в июне артист пожаловался на плохое самочувствие, из-за этого он даже не приехал на похороны своего коллеги Анатолия Трушкина.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Творчеством он начал заниматься еще в студенческие годы. Уже тогда будущий артист писал миниатюры и диалоги.