Жванецкого похоронили рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек

Перед этим на кладбище прошла закрытая церемония прощания. Свои почести умершему на 87-м году жизни Жванецкому пришли отдать министр культуры Ольга Любимова, певица Алла Пугачева, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, поэт-песенник Илья Резник и другие.

«У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная: „Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут“. Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать», — привел слова Швыдкого ТАСС.

Он отметил, что название программы Жванецкого «Дежурный по стране» не очень подходило сатирику, так как «он был не просто дежурным, он был родственником каждого из нас».

О смерти Михаила Жванецкого стало известно в минувшую пятницу, 6 ноября. В последние годы сатирик постоянно боролся с болезнью. Но несмотря на свое тяжелое состояние, он продолжал выступать. Только месяц назад он заявил, что больше не будет выходить на сцену и сосредоточится исключительно на литературном творчестве. Тогда же прекратились выпуски его программы.

Для большинства известных людей уход Жванецкого стал настоящей трагедией. Телеведущий Владимир Познер признался, что писатель-сатирик был для него одним из самых близких людей. А художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский назвал Жванецкого настоящим королем юмора и великим писателем.