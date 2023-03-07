Знаменитости 07 марта 2023, 18:38 Дом за миллиард, люксовые машины и килограммы золота. Что грозит блогерам Чекалиным за уклонение от уплаты налогов Юрист Гатин: при первом налоговом преступлении Чекалиных не посадят, если они все выплатят Telegram

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Следователи возбудили уголовное дело против известного блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной и ее мужа Артема (Артемчек). Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 311 миллионов рублей. В доме супругов провели обыски: по данным СМИ, там нашли дорогие машины, американский паспорт и золотые слитки. Также правоохранителей заинтересовал строящийся особняк пары, стоимость которого оценивают минимум в миллиард рублей.

Кто такая Лерчек

У Валерии Чекалиной (Лерчек) — около 10 миллионов подписчиков в Instagram*. Тридцатилетняя блогерша имеет собственные бренды табака, одежды и косметики. Также она продает фитнес- и денежные марафоны в онлайн-формате.

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За одну рекламную интеграцию в Instagram* Лерчек брала от одного до трех миллионов рублей, а все ее доходы за 2022 год оценивали в 700 миллионов рублей.

Вместе с мужем Артемом девушка воспитывает троих детей. Пара не скрывает жизнь в достатке и постоянно публикует в соцсетях фото из путешествий.

Чекалины живут в частном доме площадью около 400 квадратных метров в элитном коттеджном поселке в Красногорске. Этот дом они называют временным — семья планирует переехать в особняк площадью 1800 квадратных метров стоимостью примерно в миллиард рублей. По данным Starhit, следователи заинтересовались этим объектом, который пока строится.

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Обман на сотни миллионов

Утром 7 марта стало известно, что следователи возбудили против Чекалиных уголовное дело об уклонении от налогов.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Чекалиной Валерии и ее супруга Чекалина Артема по фактам уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов с физического лица», — сообщило столичное следственное управление СК в Telegram-канале.

По данным ведомства, с июля 2020-го по июль 2022-го Валерия Чекалина получила доход от фитнес-марафонов на крупную сумму. Прибыль оказалась выше максимального лимита в размере 150 миллионов в год, допустимого при упрощенной системе налогообложения.

Однако Чекалина не захотела переходить на общую систему налогообложения и платить НДС и НДФЛ, поэтому «привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников». Сумма налогов, от уплаты которых Лерчек уклонилась, превысила 300 миллионов рублей, уточнили в СК.

Соцсети

Следователи показали видео с обыска. На кадрах видно, что в доме блогеров нашли несколько российских и один американский паспорт, валюту и дорогие ювелирные украшения. В гараже стояли автомобили Tesla и Mercedes-Benz Gelendwagen.

Starhit со ссылкой на источники сообщил, что на Артема Чекалена также записаны Lamborghini Urus 2021 года и Mercedes-Benz G-Class Амg G 63 — на эти два автомобиля выписано более 400 штрафов на 500 тысяч рублей за превышение скорости.

По данным СМИ, среди прочего сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме восемь килограммов чистого золота на 37 миллионов рублей.

Прокуратура вынесла блогерам официальные обвинения. Валерия и Артем Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, пока идет расследование.

Знакомые супругов не верят, что Лерчек и Артемчек могут быть замешаны в таком деле. Блогер и создатель «Детокс_Ya_Krivtsova» Евгения Кривцова рассказала «360», что не связывалась с Чекалиными после новостей.

«Я думаю, что неправда, потому что ребята очень хорошие. <…> Я думаю, что, возможно, было выгодно вот так подставить ребят. Надеюсь, все сложится для них наилучшим образом», — отметила она.

Блогер и модель Алина Акилова призвала не верить всему, что говорят.

«У них все будет хорошо, не смотрите новости. Не слушайте никого», — заявила она.

Валерия и Артем Чекалины / Соцсети

Наказания может не быть

За уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере нарушителям может грозить лишение свободы до трех лет. Юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и Налоги» Алексей Гатин в беседе с «360» рассказал, что Валерия и Артем будут нести разную ответственность, если их вину докажут.

«Больше получит тот человек, который, скажем так, пытался не платить налоги. Есть уклонение, а есть пособничество. Уклонение — более серьезная статья с точки зрения всей этой истории», — объяснил он.

Речь идет о неуплате налогов в особо крупном размере. Однако из пресс-релиза СК непонятно, есть ли какое-то решение налоговых органов, в котором точно называется сумма преступления. При таком расчете нужно учитывать не только доходы блогеров, но и их расходы.

Валерия и Артем Чекалины / Соцсети

«Бывает, что мы цифры большие видим, а там, может, такие же большие расходы, связанные с привлеченными лицами, затратами на контент, камеры, оборудование и так далее. Поэтому еще рано говорить о какой-то глобальной сумме», — подчеркнул юрист.

По его мнению, блогеры могут полностью избежать уголовного наказания благодаря примечанию к 198-й статье УК, по которой их и обвиняют.

«Согласно примечанию, лицо, которое впервые совершило преступление, может освободиться от уголовной ответственности, если оно погасит полностью всю недоимку. Поэтому они могут выйти из этой ситуации тем, что закроют всю задолженность», — заключил Гатин.

По информации источника «360», Артема Чекалина уже ловили на неуплате налогов. Как гендиректор ООО «НТ-Проект» он не заплатил более девяти миллионов рублей за 2015 год.

Теперь проверка может ожидать и остальных «интернет-звезд», сообщил Telegram-канал «112». Среди них — автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова и другие.

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