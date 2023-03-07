Происшествия 07 марта 2023, 12:57 Обвиняемой в неуплате налогов блогерше Лерчек запретили покидать Россию во время следствия Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде

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СК возбудило уголовное дело по факту уклонения от налогов блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Подозреваемым по делу также проходит ее супруг Артем Чекалин. По версии следствия, мужчина помогал жене выводить средства из России. Теперь супругам запрещено покидать страну, пока идет расследование. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из правоохранительных органов.

«На время расследования уголовного дела им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказал собеседник агентства.

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В рамках следственных мероприятий в доме у Чекалиных провели обыск. Оперативники нашли восемь слитков золота, весом один килограмм каждый. Общая сумма найденного составляет 36 миллионов рублей. Кроме этого обнаружили один американский и 10 российских паспортов.

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Как выяснилось, с 2020 по 2022 год Лерчек активно вела фитнес-марафон и заработала сотни миллионов рублей, при этом уклонилась от уплаты налогов. Исходя из общих доходов, она должна была заплатить казне 300 миллионов рублей.