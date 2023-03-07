Происшествия 07 марта 2023, 12:57 Восемь килограммов золота нашли в доме у уклонившейся от уплаты налогов блогерши Лерчек Mash: оперативники нашли восемь килограммов чистого золота при обыске дома блогерши Лерчек "ВКонтакте"

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Правоохранительные органы провели обыск в доме блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и обнаружили восемь килограммов чистого золота. Каждый слиток весит по одному килограмму и стоит почти 4,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

Кроме слитков золота 999-й пробы оперативники нашли один американский и около 10 паспортов РФ. ГУЭБиПК МВД заинтересовалось деятельностью Лерчек после ее конфликта со звездной стилисткой Эльвирой Янковской, которая обвинила первую в продаже поддельных брендовых сумок Dior, Chanel, Hermes и Louis Vuitton.

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Выяснилось, что с 2020 по 2022 год Лерчек заработала на фитнес-марафонах сотни миллионов рублей и задолжала казне 300 миллионов рублей, забив на налоговые законы. При этом ее обвинили в выводе средств из России с помощью своего супруга Артема Чекалина. СК уже завела уголовное дело, теперь супругам грозит до трех лет лишения свободы.

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Ранее адвокат Чекалиных Михаил Мушалимов отметил, что если обвиняемый выплатит долг по налогам, то дело прекращается. Он добавил, что в настоящее время супруги проходят как подозреваемые. Следственные мероприятия ведут сотрудники СК, налоговой, МВД и ФСБ.