Общество 07 марта 2023, 09:33 Чету блогеров-миллионников Чекалиных проверят на уклонение от налогов СК возбудил дело на блогера ЛерЧек о неуплате налогов на 300 миллионов рублей "ВКонтакте"

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Чету блогеров-миллионников Валерию и Артема Чекалиных проверят на уклонение от налогов. Об этом ТАСС сообщила представитель московского ГСУ СК Юлия Иванова.

По мнению правоохранительных органов, долг супругов по налогам оценивается в сумму около 300 миллионов. Следователи предполагают, что такой объем невыплаченных государству средств накопился в период с июля 2020-го по июль 2022 года.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело», — сообщила Иванова.

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Она отметила, что чету Чекалиных подозревают в нарушении нескольких статей. Среди них — часть 2-я статьи 198 и часть 5-я статьи УК России. Эти нормы закона предусматривают наказание за уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица.

Также представители правоохранительного органа вместе с сотрудниками ОМОНа пришли с проверкой в дом блогеров. Видео опубликовали в Telegram-канале СК. На нем видно, что супругам официально зачитали обвинение.

Валерия Чекалина — одна из популярных блогеров, известная по организации различных марафонов и обучений в соцсетях. На ее аккаунт подписано около 10 миллионов пользователей.