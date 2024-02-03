Знаменитости 03 февраля 2024, 16:00 Биковича отменили. HBO прогнулся и выгнал актера из «Белого лотоса» Кинокритик Попов: HBO не избавился бы от Биковича, но попал в ловушку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Милоша Биковича выгнали из сериала «Белый лотос». Телеканал HBO пошел на такой шаг вскоре после того, как участие серба в съемках раскритиковал украинский МИД. Теперь компании, прогнувшейся под Киев, надо либо переписывать сценарий, либо искать замену звезде. Может быть, на его место найдут подходящего под западную повестку артиста — поддерживающего ВСУ или, например, сменившего пол, чтобы точно никто не чувствовал себя ущемленным.

Отмена по запросу МИД Украины

Еще в январе украинское министерство иностранных дел обратилось к телеканалу HBO, на котором выходит сериал «Белый лотос». В ведомстве указали, что Бикович поддерживает Россию.

Реклама

«HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?» — поинтересовался МИД Украины в соцсети X.

На этот вопрос представители телеканала никак не ответили, но, очевидно, приняли во внимание жалобы украинского ведомства: 3 февраля стало известно, что Бикович в третьем сезоне «Белого лотоса» играть не будет.

Deadline сообщило, что решение HBO принял через неделю после критики МИД Украины в бывшем Twitter. По информации источников издания, актер должен сыграть русского йога Валентина, который работает в отеле. Съемки планировали начать на Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

Премьера «Белого лотоса» состоялась в 2021 году. Главные роли в двух сезонах исполнили, в частности, актриса Дженнифер Кулидж, известная по роли мамы Стифлера в «Американском пироге», и актер Том Холландер, сыгравший лорда Катлера Беккета в «Пиратах Карибского моря».

Ситуацию вокруг третьего сезона «Белого лотоса» вскоре прокомментировал сам Бикович. Актер признался, что был бы рад сниматься в этом сериале, потому что шоу ему действительно нравится. Однако это стало невозможно по причинам, которые выходят за рамки творчества.

РИА «Новости»

«Я не готов менять свои принципы. Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает меня. Желаю успеха моим коллегам в новом сезоне», — написал он.

Бикович в своем Telegram-канале напомнил, что вырос в раздираемой войной стране. Когда ему было 11 лет, дни и ночи приходилось проводить в убежищах, пока шли бомбардировки. Артист добавил, что никому не желает пережить подобное.

В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала. Милош Бикович актер

По словам актера, теперь против него ведут целенаправленную информационную кампанию, и внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения. Все это, по оценке Биковича, создает тревожный прецедент. А результатом такого нарратива становится торжество абсурда и поражение искусства, подчеркнул он.

«Несмотря ни на что, я верю, что искусство способно лечить. Верю, что оно может объединять и строить мосты. И мои убеждения и преданность своему делу остаются неизменными», — заключил актер.

Милош Бикович родился в Белграде, российское гражданство получил в 2021 году. В России снимался, в частности, в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп», «Холоп-2».

США снова показали свое настоящее лицо

В России Бикович пользуется огромной популярностью. Здесь он принял участие в большом количестве успешных проектов. А действия HBO еще раз показали сербскому актеру, что представляют из себя американцы, которые бомбили его страну, отметил блогер «Голос Мордора».

«После 24 февраля Милош вполне мог уехать из России. Устроился где-нибудь, возможно, в том же Голливуде, где в отличие от большинства российских звезд его давно заметили. <…> Но Милош остался. Продолжил работать в кино. Кстати, без дули в кармане», — подчеркнул он в своей колонке для «360».

РИА «Новости»

По его оценке, нельзя исключать, что из «Белого лотоса» артиста выгнали действительно именно из-за давления со стороны Украины.

«И, как мне кажется, Милош не особенно из-за этого переживает. Американцы просто еще раз показали сербскому парню, страну которого когда-то бомбили, кто они есть на самом деле», — заметил публицист.

А когда на роль утверждали, о его позиции никто не знал?

Если вернуться к HBO и попробовать уловить какую-то логику в действиях компании, нужно отметить, что телеканал, вероятно, не мог не знать о позиции Биковича, его работе в России и отношении к стране в принципе.

«Конечно, когда его утверждали в сериал, люди, которые этим занимались, не могли не посмотреть портфолио артиста и не знать, что он играет в российских проектах», — заметил в беседе с «360» кинокритик Сергей Сычев.

РИА «Новости»

Исключать версию Deadline о давлении со стороны Украины эксперт не стал, но вместе с тем обратил внимание, что внимание западной общественности с этой республики уже начало постепенно переключаться на другие горячие точки в мире.

С одной стороны, возможно, [действительно сыграло роль] давление Украины, мол, почему он у вас снимается и давайте бойкотировать. С другой стороны, переоценивать это давление я бы не стал, потому что во всем мире внимание массовой аудитории переключилось с Украины на конфликт Израиля и сектора Газа. Сергей Сычев кинокритик

По мнению кинокритика Евгения Попова, отмены актеров по тем или иным причинам будут продолжаться в Голливуде и дальше. Такова новая реальность.

«Отмены продолжаются в Голливуде, с этим ничего не поделать. Бикович не первый и не последний, поэтому, мне кажется, это даже можно воспринимать как некую данность на сегодняшний день. Конечно, это абсурд, но теперь таковы „правила игры“», — добавил он в комментарии «360».

Попов выразил уверенность, что HBO не принял бы такое решение, если бы не общественный резонанс. А так получилось, что они попали в эту ловушку.

«Вряд ли HBO будет менять сценарий, начнут искать на замену артиста, не связанного с Россией», — заключил он