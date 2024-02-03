Знаменитости 03 февраля 2024, 03:14 Звезду «Холопа» Биковича лишили роли в американском сериале Актера Биковича лишили роли в новом сезоне «Белого лотоса» из-за политики РИА «Новости»

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Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос». Телекомпания НВО приняла такое решение из-за критики в социальных сетях. Об этом сообщило издание Deadline.

В третьем сезоне сериала Бикович должен был сыграть русского тренера по йоге, но Министерство иностранных дел Украины раскритиковало выбор актера со стороны НВО. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Биковича в поддержке России и нарушении международного права.

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На заявление украинских властей ранее отреагировали в МИД Сербии. Дипломаты указали на необоснованность обвинений Биковича и назвали его одним из самых талантливых и известных сербских артистов, который внес значимый вклад в международный кинематограф. В МИД также напомнили, что конституция Сербии дает гарантии о свободе художественного и научного творчества.