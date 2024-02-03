Знаменитости 03 февраля 2024, 04:18 «Не готов менять принципы». Бикович — о решении НВО убрать его из «Белого лотоса» Бикович заявил, что не станет менять принципы из-за решения НВО по его роли РИА «Новости»

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Сербский и российский актер Милош Бикович прокомментировал решение НВО убрать его из нового сезона сериала «Белый лотос». Артист выразил сожаление, что политическая обстановка повлияла на творческие решения, но заявил, что не будет из-за этого менять свои принципы. Об этом Бикович написал в своем Telegram-канале.

Актер напомнил, что вырос в воюющей стране и дни и ночи проводил в убежищах из-за бомбардировок. Бикович заверил, что никому не желает пережить подобное.

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«В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала», — написал актер.

Бикович заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию, которая влияет на творческие решения, а в результате страдает искусство. Он признался, что хотел бы сняться в «Белом лотосе», так как ему действительно нравится этот сериал.

«Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», — заключил актер.

Бикович поблагодарил своих сторонников за поддержку и выразил уверенность, что искусство все еще способно лечить, объединять и строить мосты.

Ранее стало известно, что телекомпания НВО приняла решение не снимать Биковича в новом сезоне сериала «Белый лотос». До этого украинский МИД обвинил актера в поддержке России и нарушении международного права.