Эксклюзив 03 февраля 2024, 13:49 Американцы еще раз показали сербскому парню, кто они на самом деле Блогер «Голос Мордора»: отменой Биковича США еще раз доказали, кто они такие Dmitry Golubovich / Global Look Press

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HBO переснимет все сцены в сериале с участием Милоша Биковича. Живущего и работающего в России актера решили «отменить» из-за его позиции по Украине. Своим поступком США в очередной раз показали, кто они такие на самом деле, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала«360».

Далее — его прямая речь.

Помните, как только началась спецоперация, многие деятели культуры и искусства публиковали у себя в соцсетях черные квадраты с антивоенными призывами либо без них? Кто-то из этих персонажей уехал, кто-то остался и достаточно неплохо вписался в новую реальность, держа в кармане большую дулю. Но деньги-то зарабатывать надо, как же иначе?

А вот сербский актер Милош Бикович тогда тоже написал антивоенный пост. Потому что Милош прекрасно знает, что такое война, которая пришла на его землю тогда, когда он был еще ребенком. И Милош прекрасно знает, кто эти войны устраивает и в них заинтересован.

Наверное, именно поэтому квадрат у Милоша был белым. У серба, который получил гражданство России только в 2021 году.

Милош вообще очень много рассказывал в своих социальных сетях о войне, свидетелем которой был. И то, что он против войны, — вполне нормально. Потому что любой нормальный человек против войны. Война — худшее, что может случиться с людьми. Она хуже природных катастроф, которые уносят тысячи жизней, потому что война — дело рук людских.

Милош в России очень известен. Огромную популярность ему принес фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко, в котором он сыграл главную роль. Да и вообще, снялся в множестве российских сериалов и фильмов.

Это я к тому, что парня из Сербии Милоша Биковича вполне можно считать русским актером. И русским. В отличие от многих русских с черными квадратами.

Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

После 24 февраля Милош вполне мог уехать из России. Устроился бы где-нибудь, возможно, в том же Голливуде, где в отличие от большинства российских звезд его давно заметили. Парень красивый, талантливый — почему бы и нет? Но Милош опубликовал белый квадрат и остался. Продолжил работать в кино. Кстати, без дули в кармане.

Американский канал HBO, который занимается съемками фильмов и сериалов, снял один проект, где Милош сыграл роль в эпизоде. Но в итоговой версии сериала Биковича там не будет. Все сцены с ним переснимут.

И все это именно из-за его политической позиции, которую, кстати, во весь голос он никогда не высказывал. Просто белый квадрат и продолжение обычной жизни и работы в России, в то время как во всем цивилизованном мире ее проклинают.

Проклинали Милоша и украинцы. А как же без этого? Возможно, именно они и добились, чтобы актера вымарали из американского сериала.

И, как мне кажется, Милош не особенно из-за этого переживает. Американцы просто еще раз показали сербскому парню, страну которого когда-то бомбили, кто они есть на самом деле.

А у Милоша очень много работы в России. Кино, сериалы — все это сейчас нужно нашему кинорынку. Нужно свое, русское. С такими русскими парнями, как серб Милош Бикович.