Культура 27 января 2024, 15:24 «Холоп-2» стал самым кассовым российским фильмом после «Чебурашки» РИА «Новости»

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Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» занял второе место после «Чебурашки» в топе самых кассовых российских лент. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы на 27 января, сборы составили более 3,5 миллиарда рублей.

Уже в день премьеры она собрала свыше 315 миллионов рублей. Только за последнюю неделю у «Холопа-2» оказалось более 300 тысяч зрителей.

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«Холоп-2» — продолжение популярной комедии, вышедшей перед новым, 2020 годом. В главной роли — все тот же мажор Гриша, который стал чутко реагировать на любую несправедливость после поучительного путешествия в «прошлое». Теперь и он решил перевоспитать другого человека, «переместив» в другое время и изменив его социальный статус.

Бюджет фильма составил около 768 миллионов рублей.

По сборам 1 января «Холоп-2» установил новый рекорд за всю историю российского кинопроката: за день зрители заплатили за просмотр комедии в кино 295 миллионов рублей.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в 2023 году собрал в прокате 6,78 миллиарда рублей.