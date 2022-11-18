Здоровье 18 ноября 2022, 17:28 В России начался сезон ковида, гриппа и ОРВИ. Защититься помогут прививки и личная гигиена Иммунолог Болибок: прививки от гриппа и COVID-19 можно сделать в один день РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Роспотребнадзоре предупредили, что в России активно распространяются COVID-19, ОРВИ и грипп. Причем последний может представлять наибольшую опасность. Чтобы обезопасить себя, стоит позаботиться о прививке, не забывать проветривать помещения и одеваться по погоде.

Ковид или грипп

Пока официальная статистика по коронавирусу не подтверждает существенного роста числа зараженных: с 1 ноября показатель колеблется в районе пяти тысяч в день по стране, без серьезных сдвигов в одну из сторон. Об этом в беседе с «360» рассказал иммунолог Владимир Болибок.

Реклама

«Пока по ковиду у нас ситуация относительно благополучная, но насколько благополучной она будет дальше, сейчас сказать сложно», — уточнил он.

Реклама

Однако в Роспотребнадзоре предупредили, что доля внебольничных пневмоний среди пациентов с COVID-19 увеличилась с 1,9% до 2,9%. Заболеваемость растет в 20 регионах страны, в том числе в Москве и Подмосковье.

РИА «Новости»

Врачи в то же время отмечают всплеск обычных сезонных болезней — таких респираторных вирусных инфекций, как грипп и ОРВИ. Наибольшую опасность в этом эпидсезоне, по мнению Владимира Болибока, будет представлять именно грипп, поскольку за три года пандемии люди болели им крайне редко.

«Из-за жестких ограничений, которые вводили в связи с коронавирусом, у нас практически не было распространения гриппа, иммунная система о нем забыла», — подчеркнул иммунолог.

Симптомы штамма «цербер»

Специалисты также предупредили, что в России начали выявлять единичные случаи подварианта штаммов «омикрон» BQ.1 и «цербер», которые передаются значительно быстрее своих предшественников.

«Сам по себе „омикрон“ крайне высококонтагиозный, но слабо вирулентный. То есть заболевание проходит достаточно легко, но оно очень заразно. Плюс все новые мутации обладают свойством избегания из-под иммунного надзора. То есть антитела, которые вырабатываются предыдущим штаммом, действуют плохо или вообще не действуют, активность антител резко снижается», — сказал Болибок.

Основные симптомы «цербера» — повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, быстрая утомляемость, заложенность носа, головные боли и головокружение, а также боли в суставах и мышцах. У пациентов с этим подвидом «омикрона» врачи также отмечают диарею и тошноту, но восприятие вкусов и запахов чаще всего не нарушается.

При тяжелом течении болезни могут появляться одышка, затрудненное дыхание, сильный кашель с мокротой, боли в грудной клетке, потеря аппетита и высокая температура на протяжении пяти и более дней. В таком случае пациентам советуют сразу вызывать скорую помощь.

Группы риска

Особую группу риска по гриппу в 2022 и 2023 годах составят дети. За три года пандемии успело родиться достаточно много детей, организм которых никогда не встречался с такими инфекциями, рассказал Болибок.

«Их иммунная система вообще не знает, что такое грипп. То есть если сейчас к нам придет всплеск гриппозной инфекции, будет достаточно тяжелая эпидобстановка. У детей первого и второго года жизни частое осложнение — вирусная гриппозная пневмония, а она очень тяжелая, она их убивает», — объяснил врач.

Помимо этого, в группе риска — как в случае с гриппом, так и в случае с ковидом — все пожилые люди старше 60 лет, люди с хроническими бронхо-легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сосудистыми заболеваниями мозга.

Погибают, к сожалению, люди с букетом сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, нарушения эндокринной системы, то есть ожирение, и пожилой возраст Владимир Болибок.

Вакцинация и иммунитет

Обезопасить себя от тяжелого течения или заражения можно с помощью вакцинации — на сегодня этот способ наиболее эффективен. Для людей из групп риска своевременная вакцинация и ревакцинация вовсе жизненно необходимы. Сейчас сделать прививки от гриппа и COVD-19 можно вместе, напомнил Болибок.

«Действующие документы позволяют делать прививку от гриппа и от ковида одновременно в один день, но в разные точки: например, одну — в левое плечо, а другую — в правое. Если в разные дни, то после противогриппозной интервал должен быть неделю», — уточнил специалист.

При этом не стоит забывать, что прививку от коронавируса делают в два этапа с интервалом в три недели.

«В острый период заболевания никакие прививки не делаются. Если человек болел тяжело, то интервал от окончания болезни до прививки должен быть не меньше четырех недель, если легкое заболевание — одна-две недели от того момента, как исчезла температура», — рассказал иммунолог.

РИА «Новости»

За три года пандемии большинство людей так или иначе столкнулись с коронавирусом, переболели и у них выработался клеточный иммунитет, добавил собеседник «360». По данным исследований, опубликованных в научном журнале PLOS Medicine, около 60% населения Земли имеют клеточный иммунитет к SARS-CoV-2.

«Он нас предохраняет от тяжелого течения — пневмонии, реанимации и летального исхода», — подчеркнул Болибок.

Россиянам посоветовали не забывать и о других мерах профилактики и предосторожности. Прежде всего важно одеваться по погоде и не переохлаждаться, ведь это ослабляет иммунитет. Также стоит чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, использовать средства обеззараживания воздуха, соблюдать личную гигиену и по возможности избегать мест массового скопления людей.