Здоровье 11 ноября 2022, 12:07 Более пяти тысяч человек заболели ковидом за сутки в России Оперштаб: в России за сутки выявили 5554 новых случая ковида РИА «Новости»

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За минувшие сутки в России выявили 5554 новых случая COVID-19. Данные указаны в сводке оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Всего за последние 24 часа в стране госпитализировали 1248 человек, что на 7,1% больше по сравнению с 10 ноября. Полностью выздоровели 6213 пациентов, 67 скончались.

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В Москве за сутки зафиксировали 925 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 328, в Подмосковье — 205.

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По информации управления Роспотребнадзора по Московской области, с начала пандемии в регионе провели 21 429 202 анализа без учета ПЦР-тестов.

Медики напомнили россиянам о необходимости не отказываться от простейших мер профилактики заболевания. Не нужно прибегать к самолечению, при первых признаках болезни или плохом самочувствии необходимо вызвать врача.

Также следует чаще мыть руки с мылом и прививаться. Вакцина поможет избежать тяжелой формы заболевания и развития осложнений.

Московская компания «Имбиан Лаб» создала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена ковида в слюне. После забора материала результат станет известен в течение семи минут.