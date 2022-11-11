11 ноября 2022, 12:07
Более пяти тысяч человек заболели ковидом за сутки в России
Оперштаб: в России за сутки выявили 5554 новых случая ковида
За минувшие сутки в России выявили 5554 новых случая COVID-19. Данные указаны в сводке оперативного штаба по борьбе с пандемией.
Всего за последние 24 часа в стране госпитализировали 1248 человек, что на 7,1% больше по сравнению с 10 ноября. Полностью выздоровели 6213 пациентов, 67 скончались.
Реклама
В Москве за сутки зафиксировали 925 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 328, в Подмосковье — 205.
Реклама
По информации управления Роспотребнадзора по Московской области, с начала пандемии в регионе провели 21 429 202 анализа без учета ПЦР-тестов.
Медики напомнили россиянам о необходимости не отказываться от простейших мер профилактики заболевания. Не нужно прибегать к самолечению, при первых признаках болезни или плохом самочувствии необходимо вызвать врача.
Также следует чаще мыть руки с мылом и прививаться. Вакцина поможет избежать тяжелой формы заболевания и развития осложнений.
Московская компания «Имбиан Лаб» создала первый отечественный экспресс-тест на выявление антигена ковида в слюне. После забора материала результат станет известен в течение семи минут.
Коронавирус в России и в мире
Реклама
Реклама