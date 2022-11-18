Здоровье 18 ноября 2022, 09:06 Заболеваемость ковидом в 20 регионах России увеличилась Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 возросла в 20 регионах страны РИА «Новости»

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В России увеличилась заболеваемость ковидом. Ускорение прироста новых больных заметили в 20 регионах, в том числе — Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс», — объявили санитарные врачи.

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В Москве заболеваемость ковидом увеличилась на 30,9%, в Московской области — на 4,3%. В целом ситуация начала усугубляться в 20 регионах страны. За последний месяц доля диагностированных внебольничных пневмоний у больных ковидом увеличилась с 1,9% до 2,9%. Медики зарегистрировали первые случаи заболевания новыми особо заразными вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 «Цербер».

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В Роспотребнадзоре заявили, что важно вовремя обращаться к врачу, не заниматься самодиагностикой и самолечением. Дело в том, что первые симптомы гриппа и COVID-19 похожи. Это кашель, высокая температура тела, ломота в суставах, головная боль и усталость. Однако лечение сильно отличается.