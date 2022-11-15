Важное 15 ноября 2022, 14:41 Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях нового подварианта «омикрона» BQ.1 в РФ Роспотребнадзор: в РФ фиксируются единичные случаи подварианта «омикрона» BQ.1 РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России фиксируются единичные случаи заражения новым подвариантом «омикрона» BQ.1. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю в России зарегистрировали более 36 тысяч новых случаев коронавируса, показатель заболеваемости оказался на 6,5% ниже, чем на прошлой неделе. Темпы снижения заболеваемости, однако, замедлились, написал RT. В 31 регионе Российской Федерации зафиксировали превышение средних по стране показателей заболеваемости ковидом.

Реклама

Большая часть заражений — свыше 95% — приходятся на варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, еще 4,2% — к ВА.2.

Реклама

«Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1», — добавили в Роспотребнадзоре.

О выявлении нового геноварианта «омикрона» BQ.1 стало известно в конце октября. Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил ТАСС, что это вариант не опаснее предыдущих видов «омикрона», свойства вируса не меняются. Нет и доказательств тому, что этот вариант сопряжен с большей тяжестью перенесения болезни.