Эксклюзив 14 марта 2023, 19:02 «Возможно все что угодно». COVID-19 отступил, но риск пандемий остался Иммунолог Болибок рассказал об опасных для всего населения планеты инфекциях РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения до конца года может объявить об окончании пандемии COVID-19, заявил ее глава Тедрос Адханом Гебрейесус. Многие люди сегодня будто забыли о недавно бушевавшем коронавирусе, хотя его распространение еще продолжается. Более того, человечество, вполне вероятно, ждут новые сюрпризы. Иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», какие инфекции представляют опасность для планеты и насколько возможно, что в ближайшие 5–10 лет мир накроет новая эпидемия.

Далее — прямая речь.

Тропическая угроза и птичий грипп

Из-за резкого роста населения в африканских странах в совокупности с низким уровнем здравоохранения в этом регионе мы можем столкнуться с трансформацией тяжелых тропических вирусных и бактериальных инфекций в сторону повышения их контагиозности (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым — прим. ред.)

Очаги заболеваний, которые у нас есть сейчас в тропической зоне — в Африке и Южной Америке, могут разрастаться. Вплоть до того, что та или иная болезнь начнет распространяться по всему миру из-за дальнейшего роста транспортной доступности и связности разных регионов планеты.

РИА «Новости»

Например, вирус Зика, который быстро вышел за пределы своего природного очага в тропиках, теперь встречается по всему миру, вызывая локальные эпидемические вспышки в некоторых странах. В Бразилии в 2016 году вирусом Зика заразились около полутора миллионов человек.

Нехорошая ситуация с вирусом птичьего гриппа. Он постоянно прорывается, передается от птиц к человеку. Были описаны случаи заражений людей после контакта с другими людьми. Этот вирус очень опасный, его летальность — чуть ли не 25–30%. Естественно, это статистика по непривитым пациентам. Вакцина от птичьего гриппа есть.

РИА «Новости»

Расслабляться рано

До начала пандемии COVID-19 немедицинское мировое сообщество пребывало в расслабленном состоянии. Всем казалось, что основные проблемы, связанные с пандемиями, уже решены и в случае возникновения опасности ее достаточно быстро ликвидируют.

Такое ощущение возникало на опыте борьбы с пандемиями вируса Зика, свиного гриппа, лихорадки Эбола и так далее. Эти инфекции удавалось победить с помощью локальных карантинов.

После того как разразилась повсеместная эпидемия COVID-19, сформировалось определенное недоверие к правительственным и надправительственным организациям в лице ООН, ВОЗ: люди возлагают на них вину за то, что те допустили расползание инфекции по миру.

Эмблема Всемирной организации здравоохранения / РИА «Новости»

Возможно ли повторение пандемии в ближайшие десять лет? Если мы говорим о том, что новая коронавирусная инфекция — это результат искусственной трансформации вируса, то да, вероятность есть. Ведь даже несмотря на то, что в 2020–2021 годах мы пережили пандемию, эксперименты с опасными вирусами продолжились.

Осенью 2022 года, напомню, был связанный с этим скандал в Колумбийском университете в США: как выяснилось, там скрещивали «омикрон» с уханьским штаммом и получили невероятное чудовище с летальностью 80% и со скоростью распространения, характерной для «омикрона».

Естественно, это вызвало всеобщее возмущение и среди ученых, и среди общественности. В случае продолжения таких экспериментов возможно что угодно.