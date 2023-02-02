Здоровье 02 февраля 2023, 01:55 (обновлено: 02 февраля 2023, 11:49) Мутация сделает птичий грипп H5N1 более агрессивным. Смертельный вирус начнет поражать человека Иммунолог Болибок: птичий грипп не представляет такой угрозы, как пандемия Unsplash

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Периодически в разных странах происходят вспышки птичьего гриппа H5N1. Специалисты уже не первый год говорят об опасности мутации, которая способна привести к заболеваниям среди людей. Последствия, по словам вирусологов, могут превзойти даже пандемию коронавируса и лихорадку Эбола. Предсказать момент изменения вируса нельзя — вероятность существует всегда.

Опаснее Эболы

Об опасности мутации птичьего гриппа предупредил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он заявил, что опасения по поводу начала передачи вируса от человека к человеку подтверждены научными исследованиями.

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«Произойти это может в любой момент либо рукотворно, либо природным путем — это воля случая, и может случиться раньше или позже. Такая пандемия, если произойдет, будет тяжелее, чем [лихорадка] Эбола, поскольку птичий грипп передается воздушно-капельным путем», — сказал Чепурнов в разговоре с «Ведомостями».

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По его словам, пандемия птичьего гриппа может ударить сильнее, чем коронавирус. С ним согласился врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он отметил, что мутация может закончиться пандемией, сравнимой с «испанкой», которая была в XX веке.

Поражение клеток

Птичий грипп представляет собой острую инфекционную вирусную болезнь. Она поражает органы дыхания и пищеварения, приводя к летальному исходу. Высокопатогенный тип H5N1 произошел от вируса, впервые выявленного в Шотландии в 1959 году. Как пояснил «360» врач-иммунолог Владимир Болибок, птичий грипп хорошо адаптирован для того, чтобы вызывать заболевания у птиц, но он также способен поражать и людей.

«Обычно этот грипп циркулирует в популяции птичьих в Юго-Восточной Азии. Он сидит в основном там, где обитают водоплавающие птицы, но бывают штаммы, которые вызывают эпизоотию: встречаются только у животных, при этом человека не заражают. А бывают такие, которые затрагивают и человека», — отметил иммунолог.

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В основном птичий грипп начинает распространяться как эпидемия среди птиц, но иногда человек заражется при контакте с ними. Если это происходит, то заболевание протекает в достаточно тяжелой форме. Одна из вероятных причин — реадаптация вируса к человеку.

Пока наблюдались только локальные вспышки заболеваний. Обычно птичий грипп подхватывают работники агросектора, которые контактируют с птицами.

«Птичий грипп не представляет угрозу, как пандемия или сезонная эпидемия. Он распространяется как сезонная эпидемия среди животных. Есть действующие вакцины, но они предназначены для животных», — подчеркнул Болибок.

Количество заразившихся этим гриппом среди людей достаточно низкое, поэтому острой потребности в препарате не было.

«После пандемии коронавируса любая вспышка любого заболевания будет вызывать повышенный интерес средств массовой информации. Все будут интересоваться, что же это такое и не передастся ли человеку», — пояснил иммунолог.

Он не исключил возможность мутации, которая сделает вирус более агрессивным. В этом случае никому «мало не покажется», так как последует поражение рецептора, удерживающего клетки на своих местах в организме.

Вспышки птичьего гриппа

Пока H5N1 не передавался от человека к человеку. Это ранее подтвердили в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Он передается от животных к человеку, но случаев передачи от человека к человеку пока не зафиксировано. Этот штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром», — заявили в центре.

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Вакцин для людей от птичьего гриппа пока нет, но уже существуют прототипы. В начале декабря 2022 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке препарата, защищающего от различных штаммов гриппа, в числе которых может быть птичий (H5N1).

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже, возможно, от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года», — говорил он.

Вспышки птичьего гриппа происходят в разных странах с осени 2022 года. Одну из них в конце января зафиксировали в Румынии. В комплексе птицеферм в городе Кодля выявили три очага заболевания, из-за чего пришлось уничтожить более 220 тысяч индюков и индеек.

Мутация вируса сделала его способным поражать млекопитающих. Первый массовый случай заражения произошел на ферме в Испании. Там уничтожили 52 тысячи норок. Специалисты считают, что именно способность заражать млекопитающих может в дальнейшем привести к поражению людей.