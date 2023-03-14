Важное 14 марта 2023, 08:19 Пандемия COVID-19 может завершиться до конца года — глава ВОЗ Глава ВОЗ Гебрейесус не исключил завершения пандемии COVID-19 в 2023 году Unsplash

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может в 2023 году объявить о завершении пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова привел ТАСС.

«Я полон уверенности, что в 2023 году мы может объявить, что COVID-19 завершилась как пандемия, и как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения», — сказал он.

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Гебрейесус напомнил, что 11 марта исполнилось ровно три года с тех пор, когда ВОЗ обозначила вспышку заболевания в качестве пандемии.

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«В настоящее время мы находимся в гораздо лучшем положении, чем были на пике пандемии. Даже можно сказать, что это улучшение значительное», — добавила глава ВОЗ.

По мнению Гебрейесуса, пандемия дала обществу несколько уроков, которые нужно освоить. Это международное сотрудничестве, необходимость научных исследований и увеличение инвестиций в системы здравоохранения.

Ранее Гебрейесус сказал, что организация не отказалась от поисков причин возникновения коронавирусной инфекции.