Путешествия 07 марта 2023, 16:08 Туристы в Таиланде заразились вирусом Зика. Как обезопасить себя в путешествиях 🌴 Иммунолог Болибок рассказал о симптомах вируса Зика, которым заразились туристы в Таиланде Вирус Зика — вид вирусов рода Flavivirus (семейство Flaviviridae), переносимый комарами рода Aedes / Unsplash

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У двух венгерских туристов, побывавших в Таиланде, обнаружили вирус Зика. По данным Национальной справочной вирусных зоонозов Национального центра общественного здравоохранения Венгрии, пациенты перенесли болезнь в легкой форме. «360» выяснил, в чем особенность этого вируса и как снизить риск заражения в путешествии.

Вакцин нет

Вирус Зика, который впервые выявили в 1947 году в Уганде, распространен в тропических и субтропических районах Африки, Америки, Азии и Тихого океана. В основном переносчиками выступают кровососущие комары. Патоген вызывает соответствующее заболевание — лихорадку Зика.

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Она характеризуется такими симптомами, как повышенная температура, опухание лимфоузлов, сыпь на коже, поражение суставов, рассказал «360» иммунолог Владимир Болибок. Также у пациентов встречаются головная боль и конъюнктивит, хотя у большинства больных признаки заражения вовсе отсутствуют.

Кроме того, этот вирус способен проникать в семенную жидкость (то есть может передаваться половым путем) и в плаценту, зачастую приводя к гибели плода, выкидышу или рождению ребенка с микроцефалией и другими пороками развития.

Сыпь на руке, вызванная вирусом Зика / Википедия

Вакцин от лихорадки Зика, как и специфического лечения, до сих пор не существует.

«Вакцины находятся в разработке, но, видимо, из-за пандемии коронавируса исследования по остальным вакцинам немного притормозились», — отметил Болибок.

Об эпидемии речи не идет. Последний раз вирус Зика принес проблемы человечеству в 2015–2016 годах: тогда вспышка охватила США, Центральную и Южную Америку.

«Туристам из Таиланда, которые ездят на экскурсии в джунгли, где можно встретить всякую кусачую живность, всегда рекомендуют надевать только закрытую одежду, несмотря на жару. Это должны быть, например, длинные штаны и рубашки. Нужно максимально обезопаситься от укусов насекомых», — добавила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

По ее мнению, скорее всего, граждане Венгрии, у которых диагностировали лихорадку Зика, посещали именно нетуристические места. В самих курортных зонах — на Пхукете или в Паттайе — вероятность заразиться гораздо ниже.

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Лихорадка в ассортименте — и другие опасности

Риск подхватить специфичные болезни возрастает у путешественников при поездках в Африку и Азию, предупредила Ансталь.

«Конечно, при условии, что мы говорим не о Египте, а именно о таких экзотических странах, как ЮАР, к примеру. Но та же Индонезия — тоже направление, где есть опасные насекомые, которые могут вызывать различные инфекционные заболевания», — объяснила собеседница «360».

Когда турист планирует поездку в любую тропическую страну, обязательно заранее узнать, какие опасности могут подстерегают. Лучше взять с собой хотя бы минимальный набор лекарств, придерживаться рекомендаций по тому, как одеваться. Перед посещением таких «опасных» регионов лучше пройти вакцинацию.

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Во-первых, самое распространенное заболевание в тропиках — малярия. Поэтому тем, кто едет в страны этой климатической зоны, нужно принимать противомалярийные препараты, напомнил Болибок.

Вторая группа заболеваний — различные лихорадки, возбудителями которых выступают вирусы, переносимые комарами. В регионы, где встречаются эти болезни, с собой нужно брать репелленты, фумигаторы, чтобы обезопаситься от укусов кровососущих.

Третья проблема — пищевые инфекции, подчеркнул врач. В тропиках все время тепло, продукты быстро портятся, лучше их не хранить, а есть свежими. Помимо этого, нужно внимательно относится к выбору бассейнов: если вода в них плохо очищена, это способствует быстрому распространению ротавирусных инфекций.