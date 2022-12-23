Общество 23 декабря 2022, 23:42 Энергетические напитки предложили запретить продавать подросткам в России Вице-премьер Голикова поручила Минздраву проработать запрет на продажу энергетиков детям Pixabay

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Несовершеннолетним россиянам могут запретить покупать энергетические напитки. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать этот вопрос Минздраву и Минпромторгу, сообщил ТАСС.

Согласно протоколу заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, вопрос о введении запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним лицам нужно проработать, опираясь на региональный опыт.

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«Проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним и размещении на таре продукта соответствующей маркировки», — говорится в документе.

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Такой запрет уже ввели в Новосибирской, Калининградской и Мурманской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и некоторых других регионах России.

Ранее Голикова передала Минздраву поручение рассмотреть введение запрета на аборт для девушек в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Ведомству также предложили изучить утверждение единого порядка проведения доабортного консультирования с психологом.