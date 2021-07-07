Белоруссия запретила продавать энергетики несовершеннолетним

Власти Белоруссии запретили продавать энергетические напитки детям до 18 лет. Постановление об этом было опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики. Запрет вступает в силу с 8 июля.

Помимо энергетиков в перечне запрещенных для продажи детям товаров находятся алкогольные и слабоалкогольные напитки с долей этилового спирта не более 7%, пиво, табачные изделия, вейпы, электронные сигареты и жидкости для них.

Табу наложено и на «системы для потребления табака» и нетабачные никотиносодержащие изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы эротики, насилия и жестокости.

В России в начале мая также предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Автором инициативы стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщал RT.

Она отметила, что в некоторых регионах уже действует такой запрет, но было бы правильно, чтобы он действовал по всей стране. По ее словам, энергетики приносят вред здоровью, а дети этого не могут понять «в силу отсутствия жизненного опыта».