Эксклюзив 26 марта 2024, 13:11 Выбор из двух зол. Нарколог развеял миф о безвредности пищевых добавок в вейпах Нарколог Шуров: вейпы могут вызывать психозы из-за токсического действия на мозг Unsplash

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Житель Уфы после курения вейпа попал в психиатрическую больницу: он бредил и страдал от галлюцинаций. Пациента привезли в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу в остром психическом состоянии. В его организме обнаружили высокое содержание никотина и акролеина. Насколько часты случаи психоза среди курильщиков и вредны ли добавки в электронных сигаретах, врач-психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал «360».

Токсичные вещества

«Производители пишут, что это пищевая добавка — глицерин, акролеин и прочие. Только забывают добавить, что пищевая она, когда мы ее едим. А когда все это сгорает, через легкие и систему кровообращения попадает в мозг, имеет, конечно, токсическое действие», — объяснил медик.

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По словам Шурова, табачные компании воспользовались отсутствием продолжительных 20-летних исследований. Изучали лишь случаи тяжелых пневмоний, со слиянием мелких очагов в более крупные. Заболевание протекало особенно тяжело у любителей вейпов.

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«У нас нет длительных исследований по чистому курению. Хотя отдельно описаны те же самые сливные [формы] пневмонии именно у вейперов — очень тяжелые, когда надо применять кортикостероиды, с большой смертностью. К сожалению, все эти вещи вредные. Но табачные компании проводят маркетинговые кампании, утверждая, что это более полезно, они меньше нагреваются и выделяют меньше канцерогенов. По сути, предлагают выбор из двух зол, мотивируя, что какое-то зло меньше», — добавил нарколог.

Курительный наркотик

Василий Шуров напомнил, что в основе сигарет — никотин. Это вещество вызывало психическую и физическую зависимость.

Бросавшие курить испытывали тяжелейший абстинентный синдром — впадали в депрессию, становились раздражительными и теряли аппетит. Несомненно, курение плохо влияет и на подростков.

По сути, это легальное психоактивное вещество. Особенно страшно, когда подростки начинают парить, вейпить. Они привыкают менять свое психоэмоциональное состояние. Что дальше будет? Могу точно сказать, что тот, кто курит наркотики, начинал не с них. Сначала он курил сигареты, потом через какое-то время переходил на более сильные вещи. Василий Шуров

Собеседник «360» напомнил, что многие крупные табачные компании пришли с Запада, выкачивали из России большие деньги и создавали больное поколение. Ведь курение — фактор риска сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний — почти всех основных причин смерти.

«Поэтому психозы не редкость, особенно среди подростков. У них масса тела маленькая, много никотина не надо. К нам регулярно попадают, родители падают в ноги, дескать, не надо нигде это афишировать. Но школа требует справку, что там только никотин, и он не покурил что-то другое», — рассказал врач.