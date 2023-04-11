11 апреля 2023, 21:06
Несовершеннолетние, но неглупые. Почему закон о запрете продажи вейпов подросткам может не сработать
Психолог Сультеев: детям нравятся вейпы, потому что им хочется выделяться на фоне других
Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сообщил, что парламентарии будут работать над внесением изменений в налоговое законодательство, чтобы сделать испарители недоступными. Но подростки хоть и юные, но неглупые люди. Они будут искать возможность, как обойти новый закон.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов: вейпы вредят здоровью детей
Как это будет реализовываться — вопрос очень интересный. Мы должны шаг за шагом идти к решению проблемы. Она заключается в том, что вейпы сегодня свободно продают детям. Это наносит непоправимый вред их здоровью.
Мы приняли закон, который запрещает любую реализацию вейпов детям. Продавец обязан спрашивать паспорт у человека при покупке. Если человек будет нарушать данный закон, то тогда наступает ответственность.
Я сегодня общался с руководителем рабочей группы Петром Олеговичем Толстым. Он рассказал, что разрабатывают меры привлечения к ответственности, контроль по исполнению данного законопроекта.
Будут внесены изменения в административный и уголовный кодексы. Я высказал свои пожелания — ответственность должна идти по нарастающей. Первое нарушение — один штраф. Второе, третье и далее — штраф крупнее.
Думаю, что таким образом будем контролировать реализацию данного проекта. Понятно, что есть правоприменительная практика, когда придется доказать, что человек нарушил закон. Но это уже другая проблема.
Психолог Марсель Сультеев: детям нравится быть особенными
Если примут проект о запрете продажи вейпов — это хорошо. Но несовершеннолетние тоже неглупые. Они будут просить своих знакомых, кто постарше, чтобы они эти вейпы покупали. Поэтому не думаю, что на 100% данный законопроект будет работать.
Насколько вырабатывается привычка у детей и как от нее избавиться? Ребенку, который хочет пользоваться вейпом, нравится выделяться чем-то особенным.
Вейп позволяет выделяться на фоне других детей, у которых нет возможности его купить. И если мы говорим о дыме, который исходит изо рта, то это привлекает и интригует подростков. Это какое-то отличие и приближение к более старшему возрасту.
Потому что старшие одноклассники или кто-то из родителей тоже курят сигареты, поэтому ребенок тянется к взрослой жизни, хочет быстрее стать взрослее. Простая психология.
Привычка формируется в течение определенного времени, когда человек употребляет что-либо — неважно, вейп или какой-то продукт питания. И избавиться от вейпа можно лишь тогда, когда дома подростку правильно донесут информацию, что это вредно и травматично для молодого организма. Если родители смогут объяснить это ребенку, он не будет этого делать.
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