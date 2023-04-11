Несовершеннолетние, но неглупые. Почему закон о запрете продажи вейпов подросткам может не сработать

Психолог Сультеев: детям нравятся вейпы, потому что им хочется выделяться на фоне других

Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сообщил, что парламентарии будут работать над внесением изменений в налоговое законодательство, чтобы сделать испарители недоступными . Но подростки хоть и юные, но неглупые люди. Они будут искать возможность, как обойти новый закон.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов: вейпы вредят здоровью детей

Как это будет реализовываться — вопрос очень интересный. Мы должны шаг за шагом идти к решению проблемы. Она заключается в том, что вейпы сегодня свободно продают детям. Это наносит непоправимый вред их здоровью.

Мы приняли закон, который запрещает любую реализацию вейпов детям. Продавец обязан спрашивать паспорт у человека при покупке. Если человек будет нарушать данный закон, то тогда наступает ответственность.

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Я сегодня общался с руководителем рабочей группы Петром Олеговичем Толстым. Он рассказал, что разрабатывают меры привлечения к ответственности, контроль по исполнению данного законопроекта.

Будут внесены изменения в административный и уголовный кодексы. Я высказал свои пожелания — ответственность должна идти по нарастающей. Первое нарушение — один штраф. Второе, третье и далее — штраф крупнее.

Думаю, что таким образом будем контролировать реализацию данного проекта. Понятно, что есть правоприменительная практика, когда придется доказать, что человек нарушил закон. Но это уже другая проблема.