Эксклюзив

11 апреля 2023, 21:06

Несовершеннолетние, но неглупые. Почему закон о запрете продажи вейпов подросткам может не сработать

Психолог Сультеев: детям нравятся вейпы, потому что им хочется выделяться на фоне других

Читать 360tv в

Государственная дума в окончательном чтении одобрила законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сообщил, что парламентарии будут работать над внесением изменений в налоговое законодательство, чтобы сделать испарители недоступными. Но подростки хоть и юные, но неглупые люди. Они будут искать возможность, как обойти новый закон.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1

Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов: вейпы вредят здоровью детей

Как это будет реализовываться — вопрос очень интересный. Мы должны шаг за шагом идти к решению проблемы. Она заключается в том, что вейпы сегодня свободно продают детям. Это наносит непоправимый вред их здоровью.

Мы приняли закон, который запрещает любую реализацию вейпов детям. Продавец обязан спрашивать паспорт у человека при покупке. Если человек будет нарушать данный закон, то тогда наступает ответственность.

Freepik

Я сегодня общался с руководителем рабочей группы Петром Олеговичем Толстым. Он рассказал, что разрабатывают меры привлечения к ответственности, контроль по исполнению данного законопроекта.

Будут внесены изменения в административный и уголовный кодексы. Я высказал свои пожелания — ответственность должна идти по нарастающей. Первое нарушение — один штраф. Второе, третье и далее — штраф крупнее.

Думаю, что таким образом будем контролировать реализацию данного проекта. Понятно, что есть правоприменительная практика, когда придется доказать, что человек нарушил закон. Но это уже другая проблема.

РИА «Новости»
2

Психолог Марсель Сультеев: детям нравится быть особенными

Если примут проект о запрете продажи вейпов — это хорошо. Но несовершеннолетние тоже неглупые. Они будут просить своих знакомых, кто постарше, чтобы они эти вейпы покупали. Поэтому не думаю, что на 100% данный законопроект будет работать.

Насколько вырабатывается привычка у детей и как от нее избавиться? Ребенку, который хочет пользоваться вейпом, нравится выделяться чем-то особенным.

Вейп позволяет выделяться на фоне других детей, у которых нет возможности его купить. И если мы говорим о дыме, который исходит изо рта, то это привлекает и интригует подростков. Это какое-то отличие и приближение к более старшему возрасту.

Потому что старшие одноклассники или кто-то из родителей тоже курят сигареты, поэтому ребенок тянется к взрослой жизни, хочет быстрее стать взрослее. Простая психология.

Привычка формируется в течение определенного времени, когда человек употребляет что-либо — неважно, вейп или какой-то продукт питания. И избавиться от вейпа можно лишь тогда, когда дома подростку правильно донесут информацию, что это вредно и травматично для молодого организма. Если родители смогут объяснить это ребенку, он не будет этого делать.

Дети

Курение

Госдума РФ

Реклама

Реклама