Эксклюзив 13 февраля 2023, 15:25 Нулевой маркетинг — нулевая зависимость. Сигареты в России предложили продавать в одинаковых пачках Депутат Хамзаев предложил ради нулевого маркетинга ввести обезличенные пачки сигарет РИА «Новости»

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Маркетинговые уловки заставляют людей начинать курить. Чтобы решить эту проблему, в России предложили ввести единую обезличенную пачку сигарет. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты, депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал «360», как она выглядит и чем поможет.

«Основная цель в том, чтобы довести никотиносодержащую продукцию до элемента нулевого маркетинга», — объяснил он.

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Авторы идеи предложили запретить не только рекламу сигарет, но и агрессивный маркетинг, начиная с упаковки — золотого тиснения и яркого цвета. Хамзаев заметил, что такие уловки заставляют покупателя думать, что в пачке что-то хорошее, хотя на самом деле никотин — это наркотик.

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«В мире уже есть такая практика — унифицированная пачка сигарет темно-зеленого, болотного цвета. Все бренды делают одну упаковку и тонким шрифтом пишут на ней название», — сказал депутат.

Австралия, Великобритания и Франция, по его словам, приняла такое ограничение более пяти лет назад. Еще не имеющий табачной зависимости человек, по мнению Хамзаева, не захочет покупать эти сигареты, и в этом основная суть идеи.

Он и другие авторы концепции предложили Госдуме ввести обезличенные пачки в рамках антитабачной концепции наряду с запретом электронных сигарет. Вторым этапом хотят обязать производителей печатать на упаковках состав сигарет.