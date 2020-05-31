Нарколог рассказал, как нужно бросать курить
«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — приводит RT слова директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова.
Собеседник добавил, что необходимо разорвать связь между стереотипами поведения, например закурить после еды, и мышлением. Чтобы бросить курить необходимо четко для себя это решить и определить стимулы. Без внутренней готовности избавиться от вредной привычки невозможно — всегда будут отговорки и оправдания.
По словам Зыкова, это основной момент не только в избавлении от курения, но и в борьбе с любыми зависимостями.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что курильщикам тяжелее бороться с последствиями заражения коронавирусом. У тех, кто курит, COVID-19 у протекает зачастую в тяжелой форме.