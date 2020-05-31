Нарколог рассказал, как нужно бросать курить

Курильщик легко избавится от пагубной привычки, если поменяет свое поведение и мышление. Никотиновую химическую зависимость победить легко. Самое важное — это социально-психологический фактор. Здесь придется поработать над собой.

«Купировать абстинентный синдром никотиноболезни несложно, и одномоментно это легко решается, а вот поменять образ мышления и поведения, изменить поведенческие стереотипы бывает сложно. Как правило, здесь и проявляется готовность и способность бросить курить», — приводит RT слова директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова.

Собеседник добавил, что необходимо разорвать связь между стереотипами поведения, например закурить после еды, и мышлением. Чтобы бросить курить необходимо четко для себя это решить и определить стимулы. Без внутренней готовности избавиться от вредной привычки невозможно — всегда будут отговорки и оправдания.

По словам Зыкова, это основной момент не только в избавлении от курения, но и в борьбе с любыми зависимостями.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что курильщикам тяжелее бороться с последствиями заражения коронавирусом. У тех, кто курит, COVID-19 у протекает зачастую в тяжелой форме.