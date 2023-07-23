Здоровье 23 июля 2023, 20:36 Болезнь грязных рук. Лечить холеру нужно быстро, чтобы избежать эпидемии Иммунолог Болибок: заражение индийца холерой в общежитии может привести к эпидемии РИА «Новости»

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Холероподобный возбудитель обнаружили у приехавшего в Россию на работу гражданина Индии. Мужчину доставили в больницу из-за жалоб на боли в животе. Диагноз врачи поставили после лабораторных исследований. Спустя сутки медикам передали второго индийца, который находился в контакте с заболевшим соотечественником. Холера — одно из самых опасных инфекционных заболеваний, которое быстро убивает человека и легко распространяется. Поэтому лечение нужно начать как можно раньше, а всех, кто контактировал с больными, отправить на недельный карантин.

Больной из общежития

Заболевший в Тамбовской области иностранец жил в гостинице для трудовых мигрантов, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты объявили, что провели в помещениях противоэпидемические мероприятия, а также отправили всех жильцов отеля на медицинский осмотр.

Врачи обследовали более 400 человек, которые находились в контакте с зараженным. За ними установили медицинское наблюдение, включая лабораторные обследования и профилактику антибиотиками. У второго госпитализированного индийца признаков инфекции пока не выявили.

На всякий случай Роспотребнадзор запретил жителям купаться, ловить рыбу и брать воду для полива из реки Цны, на которой стоит Тамбов, а также еще несколько населенных пунктов.

Сегодня же стало известно, что три человека, находившиеся в контакте с заболевшим индийцем, оказались в Ленинградской области. Врачи взяли анализы и отправили подозреваемых в распространении холеры на домашний карантин до получения результатов. Региональный областной комитет по здравоохранению взял ситуацию под свой контроль.

РИА «Новости»

Опасная инфекция

Появление очага холеры требует оперативного развертывания противоэпидемических мероприятий, потому что возбудитель — вибрион — передается очень быстро. Об этом в беседе с «360» заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что возбудитель выделяется из кишечника. Если человек не соблюдает гигиену, то руками может загрязнить предметы и пищу и даже передать вибрион другому через простое рукопожатие.

Кроме того, фекальные массы через сточные воды могут попасть в источники, которыми пользуются люди. Такие пути передачи делают это заболевание очень опасным.

Холера развивается очень быстро. У человека начинается понос с резкими болями в животе и температурой, что приводит к обезвоживанию. Лечится болезнь антибиотиками. Кроме того, пациентам дают пить солевые растворы, чтобы восполнить вещества и жидкость в организме, а также ставят капельницы. Владимир Болибок аллерголог-иммунолог

Болибок напомнил, что метод лечения холеры разработал российский академик Виктор Малеев. Сейчас он работает в НИИ эпидемиологии и является экспертом Всемирной организации здравоохранения по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Тамбовский случай

В России, отметил аллерголог-иммунолог, вспышки холеры происходят из-за попадания сточных вод в источники и места купания. Поэтому санитарные службы постоянно берут пробы. И хотя в холодной воде, как в реках Центральной части России, вибрион не выживает, опасность все же существует.

«Искупался, губы облизал — и вот заражение», — пояснил Болибок.

Врач отметил, что в случае с Тамбовской областью важно, что заболевший жил в общежитии, где уборная и кухня одна на всех. Поэтому угроза вспышки есть, а всех жильцов надо отправить на карантин.

«Раньше разворачивали обсервационный госпиталь, то есть людей, попавших в контакт, но не имеющих симптомов, изолировали. Каждый день осматривали и измеряли температуру. Срок карантина по холере составлял семь дней. Если за это время никто не заболевал, то всех отпускали. Если появлялся хоть один заболевший, то его отправляли в инфекционное отделение, а карантин продлевали еще на неделю», — рассказал Болибок.

Опасная Индия

Холера в Индии никуда и никогда не девалась. Причина — священные для индуистов реки Ганг и Инд. Вода в них очень грязная, потому что туда стекают сточные воды из деревень, где нет канализации, рассказал врач.

При этом для верующих вода из рек считается чистой из-за ее святости. Ее пьют, там купаются, берут для готовки и хозяйства.

Болибок не исключил, что Роспотребнадзор может ввести тщательное обследование для туристов, которые возвращаются из Индии, а также для жителей дружественной страны.

Слова врача подтверждает прошлогодний случай, когда глава правительства индийского штата Пенджаб демонстративно выпил стакан воды из реки Кали-Бейна. Под его руководством в водоеме провели очистку. Спустя два дня чиновника госпитализировали в Дели с острой болью в животе.