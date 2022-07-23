Опасный ритуал. Вода из священной реки отправила министра из Индии на больничную койку

Стакан воды из священной реки привел к госпитализации главы правительства индийского штата Пенджаб. Политик принял участие в торжественном ритуале, посвященном очистке святой для индуистов реки Кали-Бейна.

По данным СМИ, два дня спустя министра на вертолете доставили в больницу Дели с острой болью в животе. На больничной койке политик провел два дня, после чего выписался из больницы. При этом в его канцелярии подтвердить госпитализацию отказались и заявили, что министр здоров и бодр.