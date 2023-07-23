Здоровье 23 июля 2023, 14:35 Пробы на холеру взяли у трех человек в Ленинградской области Правительство Ленобласти: медики проведут проверку проб на холеру у трех человек РИА «Новости»

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В Ленинградской области медики проверят пробы на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», — указали в заявлении.

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В правительстве заверили, что комитет по здравоохранению взял ситуацию под свой контроль.

В Тамбовской области 20 июля возбудитель холеры выявили у приехавшего в Россию гражданина Индии. Из-за этого ввели ряд противоэпидемиологических ограничений. В частности, установили временный запрет на использование воды реки Цны в Тамбове.

Уже 21 июля число госпитализированных с подозрением на холеру граждан Индии в регионе выросло до двух. В тот же день проверили около 400 человек. Инфекционных проявлений не выявили.

Представитель Роспотребнадзора Вадим Покровский исключил возникновение эпидемии холеры в России. По его словам, очаги заболевания могут возникнуть лишь в южных регионах в теплый период.