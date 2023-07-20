Общество 20 июля 2023, 18:43 Гражданин Индии попал в больницу в России с подозрением на холеру Роспотребнадзор: индийца госпитализировали в Тамбовской области с подозрением на холеру РИА «Новости»

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Гражданина Индии доставили в больницу с признаками холеры в Тамбовской области. Мужчина приехал на заработки из Дели и жил в гостинице для трудовых мигрантов, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, в связи с выявлением у гражданина Индии признаков острой кишечной инфекции специалисты оперативно провели лабораторные исследования и выявили холероподобный возбудитель.

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«Пациента госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Лечение обеспечено в полном объеме, его состояние удовлетворительное», — отметили в Роспотребнадзоре.

В гостинице для трудовых мигрантов в Рассказовском районе начались противоэпидемические мероприятия. Обследование прошли контактирующие с гражданином Индии лица — других людей с признаком инфекционных заболеваний среди них не выявили. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Ранее врачи диагностировали «сибирскую язву» у четырех жителей Тувы, первый заболевший попал в больницу еще в последних числах июня.