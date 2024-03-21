Здоровье 21 марта 2024, 23:08 Календарь аллергика 2024. Когда начнутся «пыльцевые бури» и цветение растений Врач Тарасенко предупредил аллергиков в Подмосковье о пылении берез и кленов Pxhere

Читать 360tv в

Активное опыление деревьев ожидается в текущем сезоне. Из-за обильного снежного покрова и повышенной влажности минувшей зимой возможны «пыльцевые бури». «360» составил календарь аллергика на 2024 год и выяснил, как защититься от негативного воздействия цветения растений.

В чем особенность сезона аллергии в 2024 году

В этом сезоне ожидается активное опыление деревьев. В связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью минувшей зимой возможны так называемые «пыльцевые бури», рассказала «Аргументам и фактам» первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина.

Реклама

По ее словам, пик пыления обычно длится около двух недель. Снизить риск для аллергиков могут дожди и смена розы ветров.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире «Вестей FM» объяснил, что из-за климатических условий в атмосферу попадает огромное количество пыльцы. Сильный ветер поднимает ее достаточно высоко, на несколько сотен метров вверх.

По словам специалиста, подобная ситуация наблюдалась в 2012 году. После снежной зимы наступила теплая весна, и все деревья зацвели почти одновременно. Это было особенно заметно на западе от Москвы — в Смоленске и в Белоруссии.

Unsplash

Когда и что цветет в разных регионах России и в Москве

Март–апрель

В средней полосе России, в том числе в Москве и Подмосковье, а также на Урале и северо-западе страны в этот период начинают цвести ольха, ива, орешник, осина и тополь. На юге — абрикос, алыча, кипарис и верба. В Крыму — голубая ель, кизил и первоцвет.

Снег в столичном регионе в 2024 году начал сходить довольно рано, поэтому уже сейчас начали пылить береза и клен, рассказал «360» кандидат медицинских наук, генеральный директор клиники «Мединтерком» Иван Тарасенко.

Соответственно, аллергики начинают реагировать в этом году действительно раньше, обычно это происходит в апреле. На самом деле, у всех по-разному, но в этом году действительно немного раньше. Иван Тарасенко врач

Апрель–май

В большинстве регионов России зацветут лиственные деревья: береза, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина.

В Москве и Подмосковье в это время ожидается цветение дуба и сосны.

Май–июнь

Этот период предполагает цветение хвойных деревьев и злаковых трав. Речь идет о соснах и елях, ржи, тимофеевке, овсянице и мятлике.

В столичном регионе — одуванчик, костер, лисохвост, липа.

Июнь — Август

Российские регионы накроет цветение подорожника, гречишных, крапивы, полыни, лебеды и амброзии. То же самое — в Москве и Подмосковье.

Позже всего эти растения начнут цвести в Сибири, Поволжье и в Приморском крае.

Unsplash

Как аллергикам пережить сезон цветения

Изоляция

Существует множество способов пережить сезон цветения, в первую очередь речь идет о профилактике, отметил Тарасенко.

«Просто изоляция или, в идеале, смена климатических зон, там, где этого цветения, где этого пыления нет. Понятное дело, что большинство людей не может себе это позволить», — добавил медик.

Очищение воздуха

Вместо поездки в регионы можно приобрести хорошие очистители воздуха для дома. Эти устройства действительно помогают.

«Это не только кондиционирование, это очищение воздуха от аллергенов, и это реально очень эффективно и у детей, и у взрослых. Я лично видел просто потрясающие положительные реакции», — рассказал врач.

Питание

Если говорить о пылении, то речь идет о гиперчувствительности к растительным аллергенам. Казалось бы, при чем здесь пища? Однако бывают перекрестные реакции, в том числе с пищевыми продуктами.

«Самый лучший способ уберечься — это исключить из рациона те или иные продукты, на которые у пациента есть аллергия», — отметил Тарасенко.

Unsplash

Противоаллергенная терапия

Этот способ весьма разнообразен. Стоит помнить, что противоаллергические средства подбираются индивидуально, непосредственно по рекомендации лечащего врача.

Существуют нутрицевтики, биологически активные добавки и мембраностабилизирующие препараты. Зачастую это не всегда лекарства, а БАДы.

Врачи могут помочь пациенту различными системами. Например, плазмаферез и дуоденальное зондирование, которое способствует снижению уровня иммуноглобулина Е и «нааллергизованности» организма. Также помогает внутривенная терапия.

Это также очень эффективно, в данном случае в плане мембраностабилизирующей противоаллергической терапии. Иван Тарасенко врач

Unsplash

Анализы для аллергиков

Помимо периодов цветения, нужно знать, на что еще может быть аллергия, добавил собеседник «360». Для этого следует сдавать анализы на общий иммуноглобулин Е, эозинофильный катионный белок и другие.

«Зачастую различные заболевания могут вызывать аллергические реакции или усиливать их, например, паразитозы. Снизить симптоматику можно в том числе убрав те самые паразитозы», — уточнил Тарасенко.

Все это можно выявить и по анализам крови, и по анализам кала. Зачастую речь идет о дисбактериозе кишечника — нарушение микробиома также приводит к усилению аллергических реакций.

«Поэтому наладив, изучив эту флору у себя, можно скорректировать ее для того, чтобы легче переносить, а может быть, и вообще избежать некоторых аллергических реакций», — рассказал Тарасенко.

СИЗ как защита от аллергенов

Еще один способ пережить сезон аллергии — использовать средства индивидуальной защиты. Лучше всего — респираторы.

«Не знаю, насколько это актуально для большинства людей. Но да, конечно, используется в том числе», — заключил специалист.

Unsplash

Как отличить аллергию от простуды

Обычно аллергики знают симптомы этого недуга, они к ним очень чувствительны. Чтобы быть абсолютно уверенным, необходимо сдавать анализы. Медики проводят скарификационные тесты или анализы крови на выявление гиперчувствительности к аллергенам.

Однако порой отличить простуду от аллергии действительно сложно. Как правило, реакции на пыльцу не сопровождаются повышенной температурой тела — в отличие от ОРВИ. Аллергия также имеет более затяжной характер и хорошо реагирует на соответствующую терапию, подытожил врач.