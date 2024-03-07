07 марта 2024, 12:57
Терапевт Лапа предупредила, что весной обостряются аллергии и астма
С наступлением весны у многих людей обостряются хронические заболевания. Об этом «Ридусу» рассказала терапевт Людмила Лапа.
Она объяснила, что, в первую очередь, страдают органы дыхательных путей и кожа. Обостряются аллергии, астма и бронхиты. Кроме того, весной люди чаще простывают и заболевают вирусными инфекциями.
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«Третья группа недугов, которые обостряются в это время года, — сердечно-сосудистые заболевания. В основном это происходит из-за довольно коварной весенней погоды с постоянными перепадами температуры и непривычных физических нагрузок», — рассказала Лапа.
Она посоветовала одеваться по погоде, правильно питаться и больше двигаться. Кроме того, лучше избегать мест с большим скоплением людей и носить маску.
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